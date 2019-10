Een trouwjurk kiezen is meestal niet zo simpel. Niet alleen wil je een exemplaar scoren dat je doet stralen, het moet ook nog eens binnen je budget passen. Een tweedehandsjurk kan de oplossing bieden. Via deze initiatieven kan je droom werkelijkheid worden.

Meestal dragen we een trouwjurk maar één keer: tijdens ons huwelijk. Daarna hangt het kledingstuk jaren in de kledingkast. Bovendien zijn trouwjurken niet meteen goedkoop te noemen. Kortom, waarom hergebruiken we deze feestelijke kledingstukken niet gewoon? Ergens op deze aardbol zal er vast wel iemand zijn die dezelfde smaak en maat heeft.

Tweedehandswinkels

Soms hangen er al eens trouwjurken bij de Kringloopwinkel - waar je trouwens ook terecht kunt voor de aankleding van je huwelijk - en ook in andere tweedehandswinkels kan je je slag slaan. Begin op tijd met je zoektocht en vraag aan de verkopers of ze je kunnen helpen. Ook online worden heel wat bruidsjurken tweedehands verkocht. Het vereist wat meer engagement, aangezien je zo'n jurk natuurlijk best even past voor je tot kopen overgaat, maar wie weet scoor jij zo wel de jurk van je dromen voor een prikje.

Op zoek naar dé jurk: waarom geen tweedehands exemplaar scoren? © Getty

I Do I Do in Antwerpen

Op de trouwbeurs I Do I Do kunnen toekomstige bruidsparen inspiratie opdoen. Ook wie een duurzame trouw wil plannen, kan er terecht. Voor een tweedehands trouwjurk stop je best even bij de stand van de spiksplinternieuwe bruidsboetiek Real Brides.

Real Brides is een vzw en doneert zestig procent van de winst aan goede doelen die vrouwen ondersteunen: ANBN, Think Pink, Cherut en Moeder voor Moeders. Je kunt dus niet enkel een trouwjurk voor een mooie prijs kopen en het milieu sparen, maar draagt dankzij Real Brides ook je steentje bij aan een goed doel. Ben je al getrouwd of heb je al een jurk gekocht? De vzw is ook op zoek naar vrouwen die hun jurk willen doneren. Wie niet op de trouwbeurs geraakt, kan ook een pasafspraak inplannen in de boetiek zelf via de website van de vzw.

Praktisch I Do I Do Zondag 13 oktober van 10 tot 17u Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen Tickets: 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa Meer informatie via Idoido.be en realbrides.org

Pre Loved in Rotterdam

Op zoek naar een trouwjurk en woon je niet te ver van Rotterdam? Dan is zondag 24 november het moment om te gaan grasduinen binnen het aanbod van Pre Loved. Wedding planners Jantiene Berg en Shiela Valkhof van Waanzinnig Trouwen slaan de handen in elkaar met het hotel STROOM voor dit evenement.

Als je al getrouwd bent en je jurk wil verkopen, kan je op 22 en 23 november jouw gedragen trouwjurk inleveren bij hotel STROOM Rotterdam.

Praktisch Hotel STROOM : loydstraat 1, 3024 EA Rotterdam Zondag 24 november 2019 van 9 tot 17u Meer informatie via prelovedweddingdress.nl

Bruidsmeisje of gast op een huwelijk

Zelf geen bruid, maar wel uitgenodigd op een huwelijk? Misschien vind jij ook wel een tweedehandsparel om de dansvloer onveilig in te maken. Of waarom niet huren? Bij de kledingbibliotheken Closet in the Cloud en Cou Cou Shop kan je terecht voor mooie, feestelijke outfits.