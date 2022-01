Op zondag 6 en maandag 7 februari vindt in Antwerpen de 'laagdrempelige en coronaveilige' tweede editie van Antwerp Fashion Week plaats. Vanwege de coronamaatregelen, ook internationaal, gaat het ook dit jaar niet om een grootschalig evenement. De bezoeker kan verspreid over de stad wel 16 modeshows en tal van pop-ups van agentschappen, designers en modemerken ontdekken.

Tijdens Antwerp Fashion Week bundelt de Belgische modesector de krachten met steun van de stad Antwerpen om voornamelijk retailers te laten kennismaken met wat de sector dit jaar te bieden heeft. Nu de grote internationale modebeurzen in Europa vanwege de coronacrisis weer geschrapt werden, hoopt het evenement een kleinschaliger alternatief te vormen.

De organisatoren stellen dat moderetailers ook dit winterseizoen nog geen normale verkoop kenden. Consumenten kopen door het vele thuiswerk, de beperkte horeca en het wegvallen van evenementen minder kledij aan, waardoor ook retailers hun eigen aankoopgedrag bij leveranciers aanpassen om zo met minder stock over te blijven op het einde van het seizoen, klinkt het.

'Retailers zijn door de coronacrisis niet alleen hun manier van ondernemen in vraag gaan stellen, ze vragen zich ook af of ze hun aanbod niet moeten herzien en of het post corona geen tijd is voor vernieuwing', zegt medeorganisator Dieter Deceuninck. 'Antwerp Fashion Week speelt daar met de opendeurdagen op in: retailers kunnen zo nieuwe collecties en labels op een laagdrempelige manier ontdekken. Dat is goed voor de retailer en de agenturen en merkenleveranciers.' (Belga)

