De documentaire Martin Margiela: In His Own Words brengt het leven van Martin Margiela in beeld. De ontwerper zelf blijft echter anoniem. Dat laat de eerste trailer alleszins uitschijnen.

Martin Margiela is een van de meest mysterieuze figuren uit de modewereld. Wie de ontwerper googelt, krijgt slechts een handjevol oude foto's te zien. Toen er in 2018 bekendgemaakt werd dat er een documentaire over het leven en het werk van Margiela in de pijplijn zit, hoopten fans een glimp van de ontwerper zelf op te vangen. Uit de eerste trailerbeelden blijkt dat dat ijdele hoop is.

'Ik hou niet van het idee om een beroemdheid te zijn. Anonimiteit is erg belangrijk', zo klinkt het een tikje onheilspellend uit de mond van een voice over. Er volgen nog een reeks beelden van zijn show, met commentaar van onder andere Jean-Paul Gaultier. De regisseur van dienst is Reiner Holzemer, die ook het leven van landgenoot Dries Van Noten verfilmde.

Margiela richtte in 1988 zijn eigen modehuis op en groeide uit tot een van de meest invloedrijke, innovatiefste ontwerpers. In 2002 verkocht hij een meerderheidsaandeel van zijn bedrijf aan Renzo Ross, de topman van Diesel. Niet veel later verdween hij helemaal van het toneel.

Het is nog niet geweten wanneer de documentaire bij ons te zien zal zijn. Bekijk de trailer hieronder.

Martin Margiela is een van de meest mysterieuze figuren uit de modewereld. Wie de ontwerper googelt, krijgt slechts een handjevol oude foto's te zien. Toen er in 2018 bekendgemaakt werd dat er een documentaire over het leven en het werk van Margiela in de pijplijn zit, hoopten fans een glimp van de ontwerper zelf op te vangen. Uit de eerste trailerbeelden blijkt dat dat ijdele hoop is. 'Ik hou niet van het idee om een beroemdheid te zijn. Anonimiteit is erg belangrijk', zo klinkt het een tikje onheilspellend uit de mond van een voice over. Er volgen nog een reeks beelden van zijn show, met commentaar van onder andere Jean-Paul Gaultier. De regisseur van dienst is Reiner Holzemer, die ook het leven van landgenoot Dries Van Noten verfilmde. Margiela richtte in 1988 zijn eigen modehuis op en groeide uit tot een van de meest invloedrijke, innovatiefste ontwerpers. In 2002 verkocht hij een meerderheidsaandeel van zijn bedrijf aan Renzo Ross, de topman van Diesel. Niet veel later verdween hij helemaal van het toneel. Het is nog niet geweten wanneer de documentaire bij ons te zien zal zijn. Bekijk de trailer hieronder.