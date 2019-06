Toos Franken verwelkomt andere Belgische merken in haar flagshipstore

Jeanne Vancraenenbroeck Medewerker Weekend.be

De Belgische ontwerpster Toos Franken zet de deur van haar flagshipstore in Antwerpen open voor andere lokale designers die haar duurzame filosofie en gevoel voor esthetiek delen. Zo wil ze Belgisch talent een duwtje in de rug geven. Ophelia lingerie is het eerste merk dat er in de rekken zal hangen.

Links: een body van Ophelia, rechts: een shot uit de nieuwe collectie van Toos Franken. © Foto R.V.

Het initiatief gaat door het leven onder de vlag 'Het Consulaat van Binnenlandse Zaken'. Bedoeling is om andere Belgische merken die haar esthetiek en duurzame filosofie delen, een platform te geven. Toos Franken staat voor duurzame, minimalistische dameskleding die niet seizoensgebonden is. In 2018 opende ze haar eigen winkel in Antwerpen, nu geeft ze in diezelfde boetiek ook andere lokale designers een plaats. De spits wordt afgebeten door het Belgische lingeriemerk Ophelia van de gelijknamige designer Ophelia de Bisschop. Ophelia staat bekend om de subtiele lingerie die aanvoelt als een tweede huid. Daarnaast hecht de ontwerpster, net zoals Toos Franken, veel waarde aan het milieuvriendelijke aspect. Zo wordt elk stuk in een atelier in België gemaakt, werkt ze met lokale stoffen en wordt er veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van de lingerie. Vanaf 6 juni zal Ophelia's lingerie in Toos Frankens Flagshipstore in de Nationalestraat verkrijgbaar zijn.