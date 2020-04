De coronacrisis zadelt het lingeriemerk Victoria's Secret, dat al te kampen had met imagoproblemen en dalende verkoopcijfers, op met nieuwe problemen. Investeerder Sycamore Partners, die een meerderheidsbelang zou verwerven in het label, wil nu afzien van de overname.

Eind februari kondigden Sycamore en L Brands, het moederbedrijf van Victoria's Secret, de deal aan. Sycamore zou 525 miljoen dollar (485 miljoen euro) neertellen voor een belang van 55 procent in Victoria's Secret. L Brands zou de overige 45 procent in handen houden. De overeenkomst waardeert het lingerielabel op 1,1 miljard dollar. Volgens Sycamore is de deal nu echter nietig, door de maatregelen die L Brands heeft genomen wegens de coronacrisis.

Zo sloot L Brands verschillende filialen, stuurde het personeel naar huis en schortte het huurbetalingen op. Sycamore stapt nu naar een rechtbank in Delaware om een nietigverklaring te bekomen. L Brands blijft vasthouden aan de deal en zal 'de rechtszaak resoluut verdedigen en alle rechtsmiddelen aanwenden om zijn contractuele rechten af te dwingen', laat het bedrijf weten. Op de beurs daalde het aandeel van L Brands tijdelijk met wel meer dan 25 procent. Het werd kortstondig uit de handel genomen.

Stortvloed van problemen

De zaken bij Victoria's Secret gaan al enige tijd minder goed. Dat leidde tot het instappen van een activistische aandeelhouder bij het bedrijf. Die drong aan op de verkoop van de lingerieketen, bekend van zijn push-up-beha's en de topmodellen die het ondergoed op de catwalk showen, de zogenoemde 'Angels'.

Ook de positie van topman en grootaandeelhouder Les Wexner was wankel geworden. De 82-jarige Wexner, die al 57 jaar aan het roer staat van L Brands, lag niet alleen onder vuur vanwege de slechte resultaten van Victoria's Secret maar ook vanwege zijn banden met miljardair Jeffrey Epstein. Die pleegde vorig jaar in de cel zelfmoord. Hij werd verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een crimineel netwerk voor de handel in tienermeisjes. In het kader van de deal met Sycamore zou Wexner zijn functie als CEO opgeven.

