Historische bloemenprints aan de muur en in de vorm van mode te bewonderen in Kasteel d’Ursel

Na een lange restauratie zijn de kamers van Kasteel d’Ursel in Hingene opnieuw aangekleed met sitsen, de katoenen stoffen die eeuwenlang de kasteelmuren opsmukten. De expo ‘Print & Paint. 350 jaar bloemen op katoen’ toont naast de wandbekleding ook aquarellen, hedendaagse kunst en stuks uit het MoMu-archief.

De tentoonstelling ‘Print & Paint. 350 jaar bloemen op katoen’ staat in teken van de gerestaureerde verzameling van het kasteel met bedrukte en beschilderde stoffen uit India en Europa. Voor het eerst wordt de collectie sitsen opnieuw getoond. De expo schetst ook de historische context van de Europese drukkunst op textiel. De sitsen worden gecombineerd met hedendaagse kunst en mode-items uit de collectie van het Antwerpse MoMu.

Uniek in Europa

Sitsen zijn echte luxe-items, aangezien het weken duurt vooraleer een doek klaar is. Hoewel sitsen vroeger de wanden van heel wat landhuizen sierden, is Kasteel d’Ursel een unieke plek in West-Europa. Nergens zijn er meer bewaard gebleven dan hier. Toen het landhuis in 1973 leeg kwam te staan, zag het er echter minder goed uit voor de wandbekleding. Het gebouw geraakte in verval en de sitsen beschimmelden en scheurden. Toen de provincie Antwerpen in 1994 het kasteel kocht, werden de doeken gelukkig veilig opgeborgen. Nu ze in volle glorie hersteld zijn, kunnen bezoekers ze opnieuw gaan bewonderen.

Kasteel d’Ursel stelt ook tientallen bruiklenen van het MoMu tentoon. De stukken vertellen mee het verhaal van hoe er in Europa geëxperimenteerd werd met druktechnieken. MoMu conservator Wim Mertens licht toe: ‘We zijn erg verheugd om op deze manier samen te kunnen werken met Kasteel d’Ursel en onze stukken aan het publiek te tonen. De japonnen, jassen maar ook stalen en drukblokken uit de MoMu collectie illustreren hoe er in Europa geëxperimenteerd werd met druktechnieken en hoe waanzinnig populair de stoffen waren in de 18de en 19de eeuw.’ Ook zijn er silhouetten van hedendaagse ontwerpers te bewonderen, zoals stuks van Dirk Van Saene en Dries Van Noten.

Print & Paint loopt van 26 mei tot en met 9 oktober 2022 in het Kasteel d’Ursel, op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur. Meer info via kasteeldursel.be