Tipje van de sluier: Margiela documentaire krijgt Belgische soundtrack

Na de succesvolle expo 'Margiela, de Hermès jaren' in het Antwerpse modemuseum en de documentaires 'The Artist is Absent (2015) en 'We Margiela' (2017), is het opnieuw tijd voor een blik in het brein van avant-garde icoon Martin Margiela. Zijn werk voor Maison Martin Margiela is nu relevanter dan ooit. Jaren voor recycleren, upcycling, uitvergrote volumes en genderneutraliteit de catwalk domineerden, was de cultdesigner er al mee bezig.

In 2018 ontving hij de juryprijs tijdens de Belgian Fashion Awards. Naar aanleiding daarvan vertelde de designer waarom hij tien jaar geleden uit de mode stapte: 'Ik had het gevoel dat ik niet meer kon omgaan met de wereldwijd toenemende druk en de overgroeiende eisen van de handel. Ik betreurde ook de overdosis aan informatie op sociale media, waardoor de 'kick van het wachten' teniet werd gedaan en elk verrassingseffect, dat voor mij zo fundamenteel was, verdween.'

Compromisloos

De werktitel van de nieuwe film over zijn werk in de mode luidt 'Without Compromise' en is de eerste documentaire waar de ontwerper zelf aan meewerkt. Het zal bovendien de stem van Margiela zelf zijn die we te horen krijgen. De regie is in handen van Reiner Holzemer, die ook de film over Dries Van Noten inblikte. De releasedatum is nog niet bekend, maar staat nog voor dit jaar gepland.

Tom Barman vertelt in De Morgen over de samenwerking aan de soundtrack. Er worden enkele bestaande nummers van dEUS gebruikt, maar de band voorziet ook nieuw materiaal. 'Maar verwacht geen afgewerkte popsongs', klinkt het. De mysterieuze Genkse modeontwerper woont momenteel volgens geruchten in Parijs, maar zakte naar België af voor een ontbijtmeeting met Barman en de regisseur.