Het Amerikaanse kledingmerk Timberland zal de komende vijf jaar vijftig miljoen bomen aanplanten in landen als China, Mali en Haïti.

Onder de campagne 'Nature Needs Heroes' wil het schoenen- en kledingbedrijf een steentje bijdragen om de toekomst van de planeet veilig te stellen en de klimaatverandering tegen te gaan. In een verklaring verwijst Timberland naar een recente studie van de Technische Hogeschool Zürich (ETHZürich) waarin de onderzoekers stellen dat een wereldwijd plantprogramma tot twee derde van alle emissies kan elimineren die door menselijke activiteiten in de atmosfeer zijn gebracht.

Verantwoordelijk

'Wij zijn ons als merk bewust dat onze mode en onze moderne manier van leven een impact hebben op het milieu', zegt de voorzitter van Timberland, Jim Pisani. 'We voelen ons mede verantwoordelijk om iets te ondernemen. Bomen en groene ruimte verbeteren het leefmilieu en het welzijn van iedereen.' Timberland werkt samen met organisaties zoals Tree Aid, Trees for the Future en American Forests om de belofte van de aanplantingen waar te maken.

Het eerste jaar zullen bomen worden geplant in Haïti, China, de Dominicaanse Republiek, de VS en Mali. Er is ook een samenwerking voorzien met de Afrikaanse organisatie Great Green Wall die dwars door Afrika bomen plant over een afstand van 8000 kilometer, in de strijd tegen droogte, honger en migratie. Die groene muur zal naar schatting 250 miljoen ton CO2 opslaan tegen 2030.