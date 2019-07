Deze trends domineren het zomerse straatbeeld en strand. En gek genoeg deden ze dat jaren geleden ook al. Van orthopedisch schoeisel tot buideltasjes: Summertime, and the livin' is easy.

Het motto voor de zomergarderobe luidt 'vrijheid, blijheid.' Daarom blinken zomertrends uit in comfort. Je moet er niet teveel over nadenken en het zit fantastisch. Maar kan je een trend wel een trend noemen als die al decennia meegaat? Hoe het ook zij, deze looks domineren al sinds mensenheugenis - slechts lichtjes overdreven - de zomermode.

Birkenstocks: van de jaren zeventig tot nu. Uiterst links: Margot Fraser, de vrouw die Amerika liet kennismaken met Birkenstocks © Getty

Birkenstocks

Iedereen heeft wel een collega die tijdens verzengende zomerdagen komt werken in zijn of haar Birkenstocks. En ook tijdens een brunch met vrienden kan je er gif op innemen dat iemand verschijnt in deze comfortabele sandalen - of pantoffels, het is maar hoe je het bekijkt. Comfortabele schoenen zetten pumps al enkele jaren een hak: dad sneakers, Teva's en ja hoor, ook Birkenstocks winnen het van torenhoge hakken.

Het schoenenbedrijf Birkenstock werd in 1774 opgericht door Duitser Johann Adam Birkenstock. Kleinzoon Konrad merkte op dat voetzolen niet plat zijn en dat schoenzolen dat dus ook niet hoeven te zijn. In 1896 kwam hij op de proppen met 'Fussbett', de inmiddels iconische orthopedische zool. De Birkenstock zoals we die nu kennen (de Madrid) zag het levenslicht in 1964. De versie met twee banden (de Arizona) kwam ter wereld in 1973.

In de jaren zeventig was het vooral een populaire sandaal bij communebewoners en andere hippies. In de jaren negentig adopteerde de Grunge-gemeenschap de Birkenstock en tijdens de nillies zorgde Heidi Klum voor een revival met haar eigen versie van de schoen.

Ondertussen passeerde er al een collab met Rik Owens de revue en dragen alle bekende of minder bekende mode-iconen de comfortabele sandaal. Dat Birkenstocks van uitmuntende kwaliteit zijn en al die jaren geen voetbreed werd afgeweken van de originele look, maakt deel uit van de succesformule: Deutsche Gründlichkeit overleeft alles.

Donna Summer en Susie Bubble hebben graag hun handen vrij © Getty

Fanny pack

Toegegeven, er was een periode dat we ons schaamden om over straat te lopen met een buideltasje. Het was immers het cliché uniform van de toerist. Na de hype onder tieners om tijdens de nillies een exemplaar van Eastpak te dragen, verdween de fanny pack even uit het mode. Sinds kort is het handige tasje echter volledig terug. En dat is niet vreemd: het is een multifunctioneel stuk, dat je schouders en nek verlost van een zware handtas. Enkel de broodnodige spullen passen erin, waardoor je geen ballast meezeult en je steeds je handen vrij hebt.

In 2018 barstte de trend volledig uit z'n voegen met modieuze high end exemplaren van Prada, Louis Vuitton en Gucci, maarje vindt ook goedkopere versies in iedere modeketen.

Pas wel op wanneer je in Groot-Brittannië wil verwijzen naar de buideltas. 'Fanny' is er immers slang voor vagina. Zeg dus liever 'bum bag' als je niet wil overkomen als grofgebekte toerist.

Zowel meisjes als jongens maken zich graag vuil in een salopette © Getty

Salopette

De salopette (naar het Franse salope, wat vuil wil zeggen) of tuinbroek kent verschillende ontstaansgeschiedenissen. Volgens sommige bronnen zou textielhandelaar Louis Lafont de broek in 1844 in Lyon ontworpen hebben, anderen spreken dan weer van 1776 als geboortejaar. Oorspronkelijk was de broek bedoeld als werkkleding voor arbeiders en boeren en werd hij daarom vervaardigd uit een stevige stof. In het Engels noemen we dit kledingstuk een 'dungaree', wat een verbasterde versie is van het Indische havenstadje Dongari Kapar. Ooit stond deze stad bekend om het produceren van een zeer stevig textiel. De naam voor de stof in Hindi is 'dungri', wat vervolgens in het Engels 'dungaree' werd.

De Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat ook vrouwen de salopette omarmden. Omdat de mannen aan het front waren, moesten hun vrouwen het zware werk in fabrieken overnemen. De tuinbroek werd dus aangetrokken en vrouwen konden tonen dat ook zij in staat waren om het werk dat stereotiep door mannen werd gedaan op zich te nemen.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw werd de salopette een mode-item, dat erg populair was onder jongeren en hippies. De klassieke salopette is gemaakt van een stevige, warme stof, maar tegenwoordig bestaan er ook varianten uit linnen, katoen en Tencel. Tijdens een hittegolf kan je bovendien grijpen naar de versie met korte broek of rok en een luchtig topje of T-shirt eronder.

Prairiegirls dragen hun hemden graag wit en romantisch © Getty

De prairiebloes

Het witte hemd met romantische insteek doet denken aan vervlogen tijden. Van boerenmeiden die stoeien in het hooi tot Victoriaanse dames. Verlang je naar een huifkarrentocht op de prairie? Check. Of liever een midzomerdansje met bloemen in je haar? Ook check. De New York Times doopte deze look vorige zomer tot U.P.G (Urban Prairie Girl) en the Daily Beast vroeg zich af hoe feministisch deze nostalgische trend eigenlijk is. De Amerikaanse vrouwen in de negentiende eeuw, die Amerika als 'pioniers' bevolkten, hadden immers een behoorlijk saai, patriarchaal leventje. Minder avontuurlijk dan het woord pionier doet uitschijnen dus. Gelukkig leven we vandaag in de eenentwintigste eeuw en dragen we de romantische hemden hoe, waar en wanneer we het zelf willen.

Het witte prairiehemd bestaat in verschillende vormen en maten en de versiersels variëren van broderie of stiksels tot lange linten en pofmouwen. Je kunt gaan voor een sexy Seventies hippielook of het onschuldige schoolmeisje. Wat ook jouw inspiratie mag zijn: het is een ideaal zomeritem omdat het meestal los en luchtig is, gemaakt wordt van katoen of linnen én dankzij de kraakwitte kleur te combineren valt met vrijwel alles.

Teenslippers voor op het strand of tijdens fashion week © Getty

Teenslippers

De Braziliaanse flipflops van Havaianas popten op in de jaren zestig en zijn sinds de jaren zeventig wereldberoemd. Deze iconische rubberen teenslippers zijn zo verbonden aan de zomer dat ze aantrekken meteen een ontspannen gevoel opwekt. In de vroege jaren 2000 kenden ze een revival en ook de voorbije twee zomers zijn teenslippers, in alle vormen, maten en prijsklassen, opnieuw hot. Niet enkel de waterproof rubberen versie siert de zinderende zomerstraten, ook chique exemplaren uit leer of andere materialen zien we geregeld opduiken aan de poezelige voeten van menig mode-icoon.

Opgelet: ze mogen dan wel super makkelijk aanschieten en het ultieme schoeisel zijn voor op het strand, de flipflop is niet zo ergonomisch en je kunt je er lelijk mee bezeren - denk aan fietsongelukken of een gescheurd stuk vel tussen je tenen. Een gewaarschuwd mens is er twee waard.

De marinière: van Picasso tot Karlie Kloss © Getty

De Bretoense Marinière

Wat is een zomer zonder streepjes? Van Brigitte Bardot tot je nichtje van zestien of haar vrolijke vader, vrijwel iedereen heeft een streepjesshirt in de kast hangen. Wat ontstond als uniform voor Franse matrozen, baande zich een weg naar de harten van excentriekelingen, fashionista's, zeilers en doodgewone huismussen.

Een streepjesshirt is altijd stijlvol, maar op een casual manier. Die connotatie hebben we te danken aan Coco Chanel, die zich liet inspireren door zeevaarders voor haar nautische collectie met streepjes. Kunstenaars zoals Picasso, Hollywoodacteurs, Grunge-iconen en royalty gaven het matrozenshirt nog meer wind in de zeilen.

Een van de bekendste merken die het katoenen streepjesitem op de kaart zette, is het Franse Petit Bateau. Ze maken het streepjesshirt in verschillende kleuren en werken geregeld samen met bekende designers om het iconische ontwerp een frisse look aan te meten. En ook op de catwalk van de grote modehuizen zien we geregeld marinestreepjes passeren. Dé modeontwerper die onlosmakelijk verbonden is aan streepjes is ongetwijfeld Jean-Paul Gaultier. We zijn er zeker van: het anker van deze trend blijft voor eeuwig uitgeworpen in de modehavens.

Hot! Pants! Van Raffaella Carra tot Daisy Duke © Getty

Hotpants

Hotpants maakten hun opwachting in het straatbeeld in de jaren zestig. Ook voor de sixties bestond een korte short uiteraard al, maar het kledingstuk werd toen meer gezien als ondergoed, een broekje voor kinderen of strandkledij. Het tijdperk van Swinging London populariseerde de zeer korte broeken voor vrouwen, met ontwerpster Mary Quant voorop. Deze vrijgevochten modeontwerpster bevrijdde vrouwenbenen van lange jurken en schonk de moderne, modebewuste vrouw de minirok en hotpants. In 1979 maakte actrice Catherine Bach de superkorte short onsterfelijk in de televisiereeks The Dukes of Hazzard. Haar verschijning in de hotpants zorgde voor de bijnaam Daisy Dukes.

Sindsdien zijn we altijd korte shorts blijven dragen, maar ieder seizoen varieert de lengte op de catwalks. Op het strand, tijdens vakanties en in de winkelstraten zien we echter steevast hotpants voorbij wandelen. Frisse benen zijn immers wars van trends.

Brigitte Bardot is de ultieme Vichy-muze © Getty

Vichyruit

Een beetje tuttig, maar o zo zomers: de Vichyruit. In Nederland noemen ze het Brabants bont, in Engeland Gingham. Dit patroon kent een rijke geschiedenis in de textielindustrie van verschillende landen en culturen. Van India tot Afrika, van Europa tot Amerika: overal dook het patroon vroeg of laat op.

De kans bestaat dat iemand vraagt waarom je een picknickdeken hebt aangetrokken. Laat je niet kisten, want mode-iconen zoals Brigitte Bardot - die er in 1959 zelfs in trouwde - en prinses Diana gingen je voor. De trouwjurk van de Franse filmster zorgde zelfs voor zo'n hype dat de stof in Frankrijk bijna uitverkocht geraakte.

Naast de typische Victoriaanse versies, schooluniform-varianten of rockabilly looks, kan je tegenwoordig ook behoorlijk moderne snits vinden die opgeleukt worden met het bekende ruitpatroon. Het is bovendien een ideale zomerstof, aangezien het traditioneel een erg licht en dus ademend textiel is. Gooi die rieten hoed maar op je hoofd en berg versnaperingen in een mand, want het is hoog tijd voor een zomerse picknick met zowel aan als onder het lichaam een ruitjespatroon.