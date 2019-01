'We gaan transparant communiceren over de herkomst van onze diamanten'

Vanaf nu wordt de specifieke regio of het land van origine van iedere geregistreerde diamant van Tiffany & Co. vermeld wanneer je een juweel aanschaft bij de beroemde diamantgigant. Een logische stap, aangezien transparantie in de mode- en juwelensector belangrijk is om een duurzame sector te verkrijgen.

De diamantleveranciers waar Tiffany & Co. mee samenwerkt moeten dus niet enkel garanderen dat het om conflictvrije diamanten gaat, maar ook de herkomst van het koopwaar vermelden. Zo wordt de keten transparanter en is er dus minder kans op oneerlijke handel.

Delen We hebben de voorbije jaren verandering omarmd om relevant te zijn en blijven in de huidige maatschappij. CEO Alessandro Bogliolo

Modernisering

CEO Alessandro Bogliolo geeft aan dat het als wereldleider hun verantwoordelijkheid is om de klant deze informatie te verschaffen. Het is volgens hem geen marketingtruc, maar een oprechte inspanning om transparanter te communiceren. Wel hopen ze zo een nieuw cliënteel aan te trekken. Het merk werd decennialang gezien als een conservatief label, maar is onder het leiderschap van Bogliolo aan het moderniseren. 'We hebben de voorbije jaren verandering omarmd om relevant te zijn en blijven in de huidige maatschappij', klinkt het bij de CEO.

Samenwerkingen met beroemdheden zoals Zoe Kravitz, Elle Fanning en Maddie Ziegler moeten, net zoals een grondige renovatie van het vlaggenschip in New York, bijdragen aan die frisse wind.