Tien kenmerkende en omstreden uitspraken van wijlen Karl Lagerfeld

Ontwerpen kon hij als geen ander, maar in interviews zei hij al eens zaken die menig wenkbrauw deden fronsen. Enkele uitspraken van Karl Lagerfeld die een iets minder geniale kant van zijn persoonlijkheid tonen.

Dure smaak

Lagerfeld heeft een dure smaak, in een interview zei hij hierover dit: Toen ik vier was vroeg ik mijn moeder een knecht voor mijn verjaardag.'

Joggingbroeken

Als mode-icoon is Lagerfeld absoluut geen voorstander van joggingbroeken: 'Joggingbroeken zijn een teken van de nederlaag. Je verloor de controle over je leven, dus je kocht dan maar wat joggingbroeken.'

Luisteren

Luisteren naar andere mensen was niet de favoriete bezigheid van Karl Lagerfeld: 'Ik haat een intellectueel gesprek met intellectuelen, omdat ik alleen geïnteresseerd ben in mijn eigen mening.'

Kinderen

Het hebben van kinderen leek hij niet zo te pruimen bewijst deze quote: 'Volwassen kinderen hebben doet je er 100 jaar uitzien. Dat wil ik niet.'

Plastische chirurgie

Met deze quote stoot hij heel wat mensen tegen de borst: 'Mensen die plastische chirurgie ondergingen zien eruit alsof ze een auto-ongeval hebben meegemaakt.'

Tatoeages

Lagerfeld was duidelijk ook geen voorstander van permanente lichaamsversiering: 'Tatoeages zijn verschrikkelijk. Het is als full-time in een Pucci jurk te leven. Als je jong en strak bent, is het misschien OK, maar...'

Bont

Zijn quote over bont kwam bij heel wat mensen hard aan: 'In een vleesetende wereld, waar het dragen van leder voor schoenen en zelfs kleding iets algemeen is, is de discussie over bont kinderachtig.'

Nederigheid

Over zijn nederigheid: 'Ik ben heel erg down to earth, alleen niet op deze wereld.'

Succesformule

Over zijn succesformule: 'Gevoel voor humor en een beetje gebrek aan respect: dat is wat je nodig hebt om als een legende te overleven.'

#metoo

Lagerfeld was het hele #metoo-gebeuren beu en zei hierover dit: 'Als modellen niet willen dat iemand aan hun slip zit, moeten ze non worden.'