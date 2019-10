De laatste shows in Parijs zitten erop, de fashion weeks zijn officieel voorbij. Dit moet je weten over de laatste en belangrijkste modeweek.

1. Het nuttigste accessoire was een paraplu

Er werden dit seizoen opvallend veel shows in openlucht georganiseerd. In theorie is dat een goed idee: een défilé buiten is bijna altijd aangenamer dan binnen. Probleempje: september bleek dit jaar natter en grijzer dan gewoonlijk. En dus viel een aantal shows letterlijk in het water. Te beginnen met Marine Serre in de hippodroom van Auteuil. Haar uitnodiging was vergezeld van een paraplu. De collectie, Marée Noire, ging, in grote lijnen, over de overlevenden van een natuurramp. Dat de lucht donkergrijs kleurde, en het net voor de show zachtjes begon te regenen, leek dus ingecalculeerd. Het plaatje klopte.

