In de nasleep van de coronacrisis staat er in ons land een leger nieuwe ontwerpers klaar. Tijdens de Week van de Belgische Mode zetten we op Weekend.be elke dag een opvallende nieuwkomer in de schijnwerpers. Vandaag: Van M, het slow fashion merk van Thomas Durin.

De tijd dat kleding een louter praktische en esthetische functie had, ligt al lang achter ons. De nieuwe lichting ontwerpers - met de oude garde in de kielzog - kiest radicaal voor duurzaamheid. Hun collecties zeggen niet alleen iets over wat ze mooi vinden, maar ook over de wereld waarin ze willen leven. En dat is er bij voorkeur eentje die niet ten onder gaat aan de vervuiling van de kledingindustrie. Dat geldt zeker ook voor de Thomas Durin. De 26-jarige ontwerper houdt de ecologische voetafdruk van zijn kleding met arendsogen in de gaten en produceert zo duurzaam mogelijk. Een gesprek over zijn liefde voor Brazilië, zijn passie voor de natuur en zijn favoriete plek in Brussel.

TWEE PASSIES

'Ik heb twee grote passies: mode en natuur. Die wilde ik al heel lang combineren. Ik wist alleen nog niet goed op welke manier. Tijdens een reis in de Braziliaanse stad Sao Paulo vielen de puzzelstukjes in elkaar. Geïnspireerd door de intense kleuren, geluiden, kleding en cultuur ginds besefte ik dat ik mijn eigen merk wilde oprichten.'

Toen hij na zijn reis terugkeerde naar Parijs, waar hij op dat moment woonde en werkte als communicatie assistent voor een high end modemerk, begon het denkproces. 'Niet lang daarna brak de eerste lockdown uit, waardoor ik heel veel tijd had om te brainstormen. Het was voor mij erg belangrijk om een verschil te kunnen maken met mijn merk. In een stad als Parijs schieten de nieuwe labels als paddenstoelen uit de grond, dus je moet proberen om je te onderscheiden. Ik besefte dat ik meer nodig had dan enkel kleding. Ik wil dat Van M symbool staat voor een heel universum, een droomwereld waarin mensen kunnen ontsnappen.'

Na een drietal maanden naarstig denken en ontwerpen was er plots die eerste collectie. 'Dat lijkt snel, en ergens klopt dat natuurlijk. Het concrete denkwerk ging vlot. Ik wilde ook snel lanceren om feedback te krijgen van vrienden. Dat maakt het gemakkelijker om in te schatten of je op de goede weg bent. Maar vergis je niet: dit is wel degelijk een kinderdroom die uitkomt. Al van kindsbeen af wil ik iets maken dat écht van mezelf is. Dat is deze kledinglijn geworden.'

Enkele stuks uit de collectie van Van M © GF

BELGISCHE TROTS

De collectie mag dan wel Braziliaans geïnspireerd zijn, alles is wel degelijke made in Belgium. Een label waar Durin trots op is. 'Ons land heeft een bijzonder rijke modegeschiedenis. Het zou absurd zijn om die zomaar te negeren. Ik heb een atelier in Luik waar alle stuks gemaakt worden door stielmannen van een hoog niveau. Ik ken hen ook persoonlijk, en dat vind ik erg belangrijk. Alle materialen die we gebruiken zijn trouwens uitgebreid vergeleken. Ik kies steeds voor de duurzaamste opties om de ecologische impact zo laag mogelijk te houden. Mijn kleding wordt bijvoorbeeld pas geproduceerd zodra het besteld is om overstock te vermijden. Dat is misschien erg arbeidsintensief, maar het heeft ook voordelen. We kunnen inspelen of speciale wensen van de klanten en aanpassingen maken waar nodig. Verder werk ik ook met recycleerbare verpakkingen en vervoer ik geen stoffen per vliegtuig. Dat alles jaagt het prijskaartje natuurlijk de hoogte in, maar ik geloof dat dat de moeite waard is.'

VROUWELIJKHEID

In tijden waarin de genderhokjes in de modewereld stilaan vervagen, kiest Durin met zijn merk toch voor een uitgesproken vrouwelijke collectie. 'Ik ben altijd al omringd geweest door vrouwen en tekende onbewust altijd kleding voor vrouwen, nooit voor mannen. Misschien ergens ook omdat dat gemakkelijker is: je kan meer spelen met stoffen, patronen, vormen en kleuren. Mannekledij is toch iets beperkter in dat opzicht. Toch is het voor mij erg belangrijk dat kleding comfortabel is. Vrouwen moeten er vrij in kunnen bewegen, ze moeten in staat zijn om hun kind van school te halen zonder gehinderd te worden door hun kledij.'

. © GF

DE TOEKOMST LACHT

Momenteel is de kleding van Van M enkel online te bestellen, al droomt Durin van een fysieke winkel. Eerst in België, later wereldwijd. 'Een fysieke winkel is nodig om klanten te laten kennismaken met de kleding, hen de kwaliteit echt te laten voelen. Maar eerst is het tijd om naamsbekendheid te winnen.'

Meer info via VanM.be

In het kort: Thomas Durin Kijkt op naar... Balenciaga, Givenchy, Saint-Laurent en Dries Van Noten. Raakt geïnspireerd door... De gewone vrouw op straat. Ik ontwerp kleding voor echte vrouwen, niet voor actrices en bekendheden die de zogenaamde perfectie belichamen. Ontspant graag... Al wandelend in de bossen en parken van Parijs. Zeker de kleine, verborgen parkjes vind ik ideaal om tot rust te komen in de stad. Drukke plaatsen probeer ik te vermijden. Eet graag... In de kleine restaurantjes rond het Bonifaasplein in Brussel. Het maakt niet zoveel uit waar je precies binnen gaat: de sfeer is overal goed. Shopt graag bij... Arket, voor de basics. En verder ga ik graag binnen in kleine, obscure, onbekende winkeltjes in verborgen straten.

