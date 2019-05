Riccardo Tisci dook de archieven in en diepte een logo op dat refereert naar het Britse trench-icoon Thomas Burberry.

Tisci deed research naar de geschiedenis van het modehuis Burberry en ontdekte het TB-monogram - een verwijzing naar de oprichter Thomas Burberry. 'Ik geraakte al snel geïntrigeerd door de man en wie hij was. Niet enkel zijn rol als uitvinder en vernieuwer, maar ook wie hij was als persoon, echtgenoot en vader boeit me. Toen ik een beeld zag van zijn initialen vond ik het design zo speciaal en modern dat ik het wilde gebruiken als nieuwe code voor het label. Het is niet alleen een verwijzing naar de geschiedenis van Burberry, maar ook een logo dat hedendaags aanvoelt.'

Gigi Hadid voor Burberry © Burberry

De Burberry-ruit heeft er dus een concurrent bij als icoon van het Britse merk. Het nieuwe TB-logo werd door Riccardo Tisci al voorgesteld in 2018, maar dit voorjaar wordt het monogram voor het eerst gebruikt voor een volledige collectie. Grafisch designer Peter Saville mocht het logo onder handen nemen. Gigi Hadid is het gezicht van dienst en Nick Knight fotografeerde de campagne.

De collectie landt op 22 mei in de winkels en op de webshop van Burberry.