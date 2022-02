De Britse krant The Times roept twintig vrouwen boven de vijftig uit tot de meest inspirerende stijliconen. De Belgische Essentiel-topvrouw Inge Onsea (52) prijkt in het lijstje tussen internationale sterren zoals Tilda Swinton en Cate Blanchett. De vrolijke, kleurrijke looks van de Belgische ontwerpster kunnen ook de Britse modepers bekoren.

Anna Murphy, het hoofd van de moderedactie van The Times, werd recent vijftig. Ter ere van haar verjaardag selecteerde ze twintig stijlvolle vrouwen van boven de vijftig naar wie ze opkijkt onder de noemer 'The hot 20 over 50'. Naast stijliconen zoals Michelle Obama (58), Iris Apfel (100), Diane Keaton (76), Miuccia Prada (72), Emmanuelle Alt (54) en Maye Musk (73) schittert dus ook de Belgische Inge Onsea (52).

Murphy hekelt de uitspraak dat mensen zich 'aangepast aan hun leeftijd' zouden moeten kleden. Welke leeftijd ze ook heeft, ze wil zich interessant kunnen kleden en interesse blijven tonen in mode. Om haar boodschap kracht bij te zetten publiceert Murphy een lijstje met inspirerende vrouwen die haar voorgingen.

Hoe komt de Britse journaliste erbij om een Belgisch icoon in deze internationale lijst van twintig modetoppers te stoppen? In 2019 interviewde Murphy Inge Onsea en was duidelijk erg onder de indruk van haar persoonlijke stijl en het modelabel Essentiel. De Belgische maakte zo'n goede beurt dat ze enkele jaren na het interview mag schitteren naast kleppers zoals Cate Blanchett en Tilda Swinton.

In het artikel wordt Essentiel ook genoemd als een van de favoriete merken van Murphy wanneer ze op zoek is naar een outfit die je doet glimlachen. 'Het is dan ook geen wonder dat de vrouw achter dit modelabel op briljante wijze aan dopamine dressing doet', schrijft ze. Dopamine dressing betekent zoveel als kleurrijke, vrolijke outfits dragen die iedereen gelukkiger maken.

