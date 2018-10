Textielontwerper Lieve Decorte: 'Hoe duurder een stof, hoe uitgepuurder de motieven'

Lieve Decorte ontwerpt textiel voor interieur en mode. Daarnaast doceert ze textieldesign aan Luca School of Arts in Gent. Eind september stelt ze voor de derde keer haar werk voor op Première Vision in Parijs, dé referentie op het vlak van stoffenbeurzen voor de mode-industrie, onder de naam Jeu de Fil. Ze neem op 28 oktober ook deel aan Sterkwerk in Gent.