‘Voor Belgische merken is het het ideale moment om het voortouw te nemen op vlak van duurzaamheid’, schrijft Knack Weekend-hoofdredacteur Ruth Goossens.

Er beweegt wat in de modesector. Nog niet in de snelheid waarmee de collecties worden gemaakt, en ook nog onvoldoende in de duurzaamheid van de productieprocessen. Maar tegen 2030 zou de Europese kledingindustrie er toch anders moeten gaan uitzien. In het kader van de Europese Green Deal zijn er net als bij de automobielsector maatregelen nodig die de sector daadwerkelijk moeten verduurzamen.

Het zou naïef zijn om uitsluitend te rekenen op de impact van groene labels en op de goede wil van consumenten om het tij te keren. Veel modelabels noemen hun kleding momenteel ecologisch en sussen daar ons geweten mee. Maar bij 39% van die duurzaamheidsclaims blijkt het om greenwashing te gaan; de claims zijn onjuist of misleidend.

Grote impact op klimaat

Bovendien is wat tot nog toe gebeurt lang niet voldoende. Tussen 2000 en 2015 verdubbelde de wereldwijde productie van kleding. Textiel werd de afgelopen vijftien jaar bijna een derde goedkoper, maar toch geven we er meer aan uit. Onze consumptie van kleding heeft na voedsel, huisvesting en mobiliteit de grootste impact op het milieu en op de klimaatverandering.

Daarom is het de Europese Commissie deze keer menens met maatregelen die in 2030 moeten leiden tot een groenere, socialere en circulaire textielsector. Voor onze Belgische merken is dit het ideale moment om het voortouw te nemen. Kwestie van onze avant-gardereputatie alle eer aan te doen.