De gemiddelde Europeaan koopt 15 kilogram textiel per jaar. Al die kleding eist zijn tol voor het klimaat, berekende het Europese Milieuagentschap: textiel blijkt de vierde grootste vervuiler.

Het Europese Milieuagentschap trekt aan de alarmbel met een rapport over de negatieve klimaatimpact van onze kleerkast. Enkel voeding, huisvesting en vervoer hebben in de EU een grotere voetafdruk dan textiel.

6,6 miljoen ton textiel

Om de voetafdruk van textiel te weten te komen, berekende het Europese Milieuagentschap hoeveel de gemiddelde Europeaan jaarlijks consumeert. In 2020 kochten Europeanen in totaal 6,6 miljoen ton textiel.

Dat komt neer op een gemiddelde consumptie van 15 kilogram textiel per Europeaan per jaar. Daarvan is 6,1 kilogram kleding. Verder kochten we ook 6 kilogram huishoudtextiel - denk aan handdoeken en lakens - en 2,7 kilogram aan schoenen.

Op het vlak van water- en landgebruik is de textielindustrie de sector met de derde grootste impact.

Dat is nog relatief "weinig", nuanceert Europa die resultaten: door de coronacrisis zijn hebben we immers minder kleren gekocht, want we konden toch nergens heen. In 2018 en 2019 heeft de gemiddelde Europeaan jaarlijks 600 euro uitgegeven aan kleding. Daarnaast spendeerden we 150 euro aan schoeisel en 70 euro aan huishoudtextiel. In 2020 kochten we 9 procent minder textiel in het algemeen en 17 procent minder kleding in het bijzonder.

Die aankopen hebben een enorme voetafdruk. Op het vlak van water- en landgebruik is het de sector met de derde grootste impact. Op het vlak van grondstoffen en CO2 staat de sector op plaats vijf.

Hergebruik stimuleren

De Europese Unie wil inzetten op de verduurzaming van de textielsector. Daarvoor benadrukt het het belang van circulaire businessmodellen. Zo moet er al vanaf de ontwerpfase nagedacht worden over hoe een kledingstuk in gebruik kan blijven.

De voornaamste pijler voor circulaire economie binnen de textielsector is eerst en vooral duurzaamheid, in beide opzichten van het woord: een product moet lang kunnen meegaan en op de juiste, meest milieuvriendelijke manier gemaakt zijn. Daarvoor moeten grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden en moeten kledingproducenten inzetten op de ophaling en het hergebruik van hun ontwerpen, al dan niet door middel van recyclage.

Europa werkt momenteel aan een Textielstrategie die deel uitmaakt van de Europese Green Deal.

Grondstoffen hergebruiken staat duidelijk hoog op de agenda. Voor onze textielaankopen in 2020 alleen al waren 175 miljoen ton aan grondstoffen nodig, meldt het Europese Milieuagentschap nog in het rapport. Dat komt neer op 391 kilogram grondstoffen per persoon.

Europa werkt momenteel aan een Textielstrategie die deel uitmaakt van de Europese Green Deal. Initieel werd die verwacht eind 2021, maar die deadline heeft Europa niet gehaald. Het zou nu de strategie lanceren op 30 maart 2022. (IPS)

