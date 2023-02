Terre Bleue en Knack Weekend lanceren uniseks collectie geïnspireerd door Carolyn Bessette-Kennedy

Kijk mee achter de schermen van de fotoshoot van de nieuwe capsulecollectie Terre Bleue x Knack Weekend op het strand van Oostduinkerke. Een garderobe om te delen met je geliefde.

Voor de vierde keer creëert het Belgische label Terre Bleue een collectie in samenwerking met ons magazine. Het idee ontstond in 2018, om de 35ste verjaardag van het Mode, dit is Belgisch-nummer te vieren. De collectie werd meteen een succes, en er werd dus niet getwijfeld om het avontuur voort te zetten. Voor lente-zomer 2023 ligt de focus op fluïditeit. Met het kostuum als inspiratie worden het mannelijke en het vrouwelijke samengebracht tot één geheel.

“We wisten allang dat we een capsule voor mannen én vrouwen wilden lanceren”, zegt Sébastien Vandekerckhove, head of design menswear bij Terre Bleue. “Het idee was om terug te keren naar onze essentie: kwaliteit, comfort en een zekere soepelheid. Dit in combinatie met een gevoel van rust, menselijkheid en zingeving dat we met deze collectie willen overbrengen. Om dat te vertalen naar kleding hebben we gekeken naar het principe van twinning: hetzelfde kleurenpalet, dezelfde stoffen en dezelfde key pieces – het pak, de gestreepte trui, het overhemd en de jeans – voor zowel vrouwen als mannen.”

De collectie Terre Bleue x Knack Weekend oogt puur, in zachtgroen, een beetje oversized, chic en toch casual elegant. © Serge Leblon

Tegen verspilling

De kledingstukken komen in zachtgroen of lichte, natuurlijke tinten. De pasvormen zijn ontspannen, lichtjes oversized, chic en doen denken aan de stijl van Carolyn Bessette-Kennedy. De materialen zijn circulair en duurzaam. “We hebben bewust gekozen voor een combinatie van mannen- en vrouwenstoffen met het oog op duurzaamheid”, zegt Christa Geeroms, productmanager menswear.

“Het doel is om verspilling te verminderen door voor beide geslachten dezelfde stoffen te kopen. We beperken ook het aantal leveranciers van grondstoffen, wat op zich al helpt om de CO2-uitstoot te verlagen.” Dat engagement is ook duidelijk zichtbaar op de labels: de truien, overhemden en hemdjurken zijn gemaakt van honderd procent biologisch katoen, het denim is gemaakt van 67 procent biologisch katoen en de pakken van dertig procent Lenzing EcoVero CV. “Deze capsule is niet ons eerste wapenfeit, we zijn ons al langer bewust van hoe belangrijk het is om ecologischer te produceren.”

Modellen Elien Swalens en Maurits Buysse, gestyled door Benoit Bethume, staan voor de lens van fotograaf Serge Leblon op het strand van Oostduinkerke. © Serge Leblon

Minerale tinten

De relaxte stijl van de capsulecollectie vroeg natuurlijk om een even ontspannen decor. “We wilden trouw blijven aan onszelf”, aldus Gert Motmans, head of design womenswear. “De keuze viel al snel op de natuur en dan vooral de zee. Natuurlijk hebben we bij Terre Bleue een speciale band met water, maar we wilden vooral een haast zintuiglijke ervaring creëren door middel van fotografie. Je kunt de wind en de golven bijna horen en het zand in de duinen bijna voelen.”

Modellen Elien Swalens en Maurits Buysse, gestyled door Benoit Bethume, staan voor de lens van fotograaf Serge Leblon op het strand van Oostduinkerke. © LIESBET PEREMANS

Belgische modellen Elien Swalens en Maurits Buysse staan voor de lens van fotograaf Serge Leblon op het strand van Oostduinkerke. Ze zijn perfect op elkaar afgestemd, omgeven door een wereld van minerale tinten. “De zee heeft grote plassen op het zand achtergelaten waarin de hemel wordt weerspiegeld”, beschrijft stylist Benoit Bethume, die er graag een filmische dimensie aan geeft. “Het doet denken aan de film Un homme et une femme van Claude Lelouch.”



