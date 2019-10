We kleden ons almaar minder op. Dat is zonde. Waarom halen we niet wat vaker alles uit de kast? De was ophangen kan ook in een baljurk.

'Zo stijf in den eik, mannekes.' De begroeting van de bruidegom was er niet naast. Daar stonden we, op z'n zondags gekleed. Mijn man had zijn kostuum en geklede schoenen aangetrokken, ik een simpele zwarte jurk en hoge hakken. De bruidegom zelf droeg sneakers en een gebleekte jeans. Op de uitnodiging stond nochtans niet dat de dresscode 'casual' was. Of ' come as you are', ook populair tegenwoordig. Integendeel, het was een redelijk traditioneel trouwfeest, met een kerkelijke ceremonie, koud buffet en vermenigvuldigen op de dansvloer. Een gastheer in jeans en sneakers hadden we niet verwacht. Gegeneerd bedankten we hem voor de uitnodiging en schoven we onze nette schoenen onder tafel.

...