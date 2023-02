Teen spirit: 10 mode- en beautymerken voor tieners

Te oud voor de kinderafdeling, maar te jong om bij de volwassenen te shoppen: tieners vallen in de winkelstraat vaak uit de boot. Wij verzamelden tien mode- en beautymerken op maat van tieners.

1—Indee

Indee is een Belgisch merk voor meisjes van acht tot achttien. In 2016 opgericht door twee vrouwen met elk meer dan twintig jaar ervaring in de mode, bijgestaan door een team van ‘Indee-girls’, jonge vrouwen van 13 tot 25 jaar die weten wat tieners willen. Indee maakt naar eigen zeggen kleren voor independent young women – vandaar de merknaam – die durven te experimenteren met mode. Felle kleuren, grafische prints en een mix van glam chic en sporty kenmerken de collecties. Dit seizoen lieten de Indee-girls zich inspireren door Mexico. De collectie mixt het diepe rood en roze van de architectuur van Luis Barragan met het blauw van Frida Kahlo’s Casa Azul.

indeecollection.com, @indeecollection

2—Strawberry Secrets

Toen de oudste dochter van advocate Vicky Buelens twaalf werd, begon de zoektocht naar tof ondergoed. Alleen bleek het aanbod of te kinderachtig of veel te sexy. Ze besloot daarom zelf een bralette in elkaar te stikken. Zonder jeukend etiket of haakjessluiting, maar met uitneembare padding. Twee jaar later is Strawberry Secrets een echt merk, met ondergoed, badmode en pyjama’s voor meisjes tussen twaalf en achttien jaar. Inspiratie haalt Buelens bij haar dochters Alex en Renée, die niet alleen haar testpubliek maar ook haar raadgevers zijn. Het merk telt intussen zeventig Belgische verkooppunten én een eigen winkel in Antwerpen, die alleen open is na de schooluren: op woensdagnamiddag, zaterdag en tijdens de schoolvakanties.

strawberrysecrets.store, @mystrawberrysecrets

Strawberry Secrets © GF

3—Bellerose

Bellerose is van oorsprong een mannenmerk. De eerste collectie in 1989 bestond uit één button-down shirt in vijftien verschillende kleuren. Oprichter Patrick van Heurck was fan van all things American en noemde zijn merk naar een klein dorp in de staat New York. In 1998 komt er een collectie voor vrouwen bij, vier jaar later een voor kinderen en tieners. Midden jaren 2000 verandert Bellerose van koers: het landelijke, sportieve Amerika waar het merk op geïnspireerd was, wordt verruild voor een stedelijke mix-and-match look. Een stijl die aanslaat bij jong en oud. Bellerose verkoopt sinds enkele maanden ook zijn eigen tweedehandskleding op de website, waaronder een mooi aanbod voor tieners. Zijn je eigen kinderen uit hun kleren gegroeid, dan kun je ze daar te koop aanbieden in ruil voor een voucher.

bellerose.be, @bellerose_play

Bellerose © GF

4—Clay and Glow

Achter dit Nederlandse succesverhaal zit een koppel aan de knoppen. Julia Veer was nog student toen zij en haar partner Randy Feliz het allereerste roze kleimasker – vandaar het woord ‘clay’ in hun merknaam – lanceerden om de acne te behandelen waaraan zij destijds leed. Het veganistische assortiment is sindsdien blijven groeien en wordt in Nederland gemaakt. Alle favoriete ingrediënten van generatie Z – AHA-zuren, niacinamide, vitamines C en E – zijn te vinden in deze formules met een hoge concentratie natuurlijke ingrediënten die geschikt zijn voor de meest gevoelige huid. De toner met hyaluronzuur (20,90 euro) met handig pompje werd snel een van de bestsellers van het merk, samen met het vochtinbrengende avocadomasker (29,90 euro), dat zo’n heerlijke textuur heeft dat je het bijna zou willen opeten.

Verkrijgbaar bij Ici Paris XL, @clayandglow

Clay and Glow © GF

5—Les Coyotes De Paris

Niet Parijs, maar Amsterdam is de thuisbasis van dit label met de Franse naam Les Coyotes de Paris. Inspiratie haalt ontwerpster en oprichtster Marieke Meulendijks wel uit de lichtstad, en dan vooral bij de altijd gehaaste meisjes – les coyotes – van het vierde arrondissement. Haar designstijl wordt omschreven als ‘cool en anders’ met een hoog je-ne-sais-quoi-gehalte. Door het succes van de collectie voor meisjes van 12 tot 18 jaar, volgde er enkele jaren later ook een lijn voor vrouwen. Die werd midden januari opnieuw gelanceerd met een aparte website en Instagramaccount.

lcdpgirls.com, @lcdpgirls

Les Coyotes de Paris © GF

6—Florence by Mills

De Britse actrice Millie Bobby Brown, ster van de serie Stranger Things, was nog geen zestien toen ze eind 2019 Florence by Mills lanceerde. De collectie bestormde in geen tijd de top vijf van de favoriete make-up- en huidverzorgingsmerken van zoomers. Het hele assortiment zit verpakt in een zeer TikTok-able kleur paars, want dat is de lievelingskleur van de actrice. Alles is zeer budgetvriendelijk en krijgt het label schoon en vegan. Tot de bestsellers behoren de Spot a Spot-pleisters (13,90 euro) die je aanbrengt op puistjes of het peel off-masker (22 euro) dat je, zoals de naam al zegt, na het drogen van het gezicht pelt en dat onzuiverheden verwijdert. De met kokosnootextract verrijkte eye pads in de vorm van een walvis (37,90 euro voor 30) zijn erg populair voor logeerpartijtjes en zorgen voor een diepgaande hydratatie van de meest delicate zone van het gezicht.

Verkrijgbaar bij Ici Paris XL, @florencebymills

Florence by Mills © GF

7— CeraVe

Tieners van vandaag dragen wel graag make-up, maar hechten nog veel meer belang aan de verzorging van hun gezicht. Volgens een enquête van WWD, een vakblad van de mode-industrie, verbergt 41 procent van de zoomers hun imperfecte huidje niet langer onder een dikke laag foundation. Ze gaan in de eerste plaats op zoek naar de ideale huidverzorgingsroutine voor een langdurig stralende huid. Skinfluencers zoals de Amerikaanse Hyram Yarbro hebben bijgedragen aan het succes van het merk CeraVe. Hun gloednieuwe lijn, speciaal ontworpen voor de acnegevoelige huid, is een van de meest aanbevolen producten van Teen Vogue. Het merk is ook populair bij dermatologen en had het uitstekende idee om bijzonder voordelige maxiformaten uit te brengen. Zo kost de fles vochtinbrengende reinigingscrème van 473 ml minder dan 13 euro.

Verkrijgbaar in de apotheek, @cerave

CeraVe

8—Half Magic Beauty

Op TikTok heeft de hashtag #EuphoriaMakeUp al meer dan 2,1 miljard hits opgeleverd. Fans van de serie kopiëren gulzig Maddy’s dubbele liner, Cassies stras-ogen en de holografische oogschaduw in alle regenboogkleuren. Achter deze cultlooks zit make-upartieste Donni Davy, die vorig jaar haar eigen merk van make-upproducten en -accessoires lanceerde. Het assortiment is compact en ontworpen voor zowel make-upprofessionals als beginners. Ook de prijzen blijven redelijk: voor 12 euro koop je een oogschaduw of parels om op je gezicht te kleven. Waar de meeste merken microplastic glitter aanbieden, is het hier biologisch afbreekbaar. Op de TikTok- en Instagram-accounts van Half Magic Beauty staat een reeks tutorials over hoe je het meeste uit de producten kunt halen. Die kun je trouwens rechtstreeks op de website van het merk bestellen, het wordt nog niet in België verkocht.

halfmagicbeauty.com, @halfmagicbeauty

Half Magic Beauty

9—April

Vorig jaar lanceerde de keten April een make-uplijn, met een vormgeving die de mosterd ging halen bij het merk Glossier, dat in België nog altijd niet verkrijgbaar is. Het doelpubliek: al wie graag een maximum aan keuze krijgt. Er is een explosie aan kleuropties, met niet minder dan 138 tinten voor de teint, 146 voor de lippen, 110 voor de ogen en 69 voor de nagels. Je neemt bovendien alleen de tinten mee die je echt wilt dragen, dankzij kartonnen verpakkingen die je zelf vult met poederproducten naar keuze. Een milieuvriendelijk concept, want deze verpakkingen zijn herbruikbaar en ook gemakkelijk recycleerbaar. Kers op de taart: de zeer lage prijzen, reken 3,90 euro voor een lakje en 6,90 euro voor een oogschaduw, budgetgewijs perfect voor tieners. Het merk is erg inclusief en toont modellen van alle genders. Alles wordt gemaakt in Europa, zonder controversiële ingrediënten en volgens volledig veganistische formules.

Verkrijgbaar bij April en Di, @april_parfumeries

April © GF

10— Pangaia

Pangaia is geen modelabel maar een collectief van wetenschappers, technologen en designers die zich inzetten om de Gaia – Moeder Aarde – uit hun merknaam in ere te houden. Een thema dat generatie Z nauw aan het hart ligt. Het bedrijf is begonnen als een labo om andere merken te ondersteunen in de ontwikkeling en het gebruik van duurzame materialen. Die strategie sloeg niet aan, waardoor ze in 2018 besloten dan maar zelf een collectie basics uit te brengen. Op elk kledingstuk staat gedrukt uit welk materiaal het is vervaardigd, informatie die je normaal op het etiket vindt. Muzikant en ondernemer Pharrell Williams zou een van de geldschieters zijn, maar ook sterren als Justin Bieber en Jennifer Lopez zijn al gespot in een joggingpak van Pangaia.

pangaia.com, @pangaia