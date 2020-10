Na een pauze van twee jaar timmert tassenontwerpster Annelies Timmermans volop aan een nieuwe collectie. De handtassen zullen binnenkort via pre-orderte bestellen zijn en worden later dit najaar verwacht.

In 2018 zette je vrij plots je label stop toen je productieatelier ermee ophield. Was het een welgekomen pauze?

...

In 2018 zette je vrij plots je label stop toen je productieatelier ermee ophield. Was het een welgekomen pauze? 'Helemaal. Ik wilde al langer een rustpauze inlassen, maar er was altijd wel iets dat me ervan weerhield om het echt te doen. Toen het atelier waarmee ik samenwerkte gesloten werd, voelde het als een puzzel die in elkaar viel. Ik kreeg tijd om verdere plannen te laten rijpen en even stil te staan. Bij het runnen van een zaak komt zoveel kijken dat het plezier van ontwerpen en creëren snel op de achtergrond raakt omdat er te weinig tijd is. En dat is jammer.' Je trok vervolgens naar Christian Wijnants. 'We hebben samengewerkt aan een handtassenlijn voor zijn label, en nadien ben ik freelance blijven werken om de collectie op te volgen. Ondertussen heb ik kunnen proeven van de andere kant, hoe het is om in teamverband te werken en voor iemand anders. Dat was heel tof. Ik was op dat moment al tien jaar bezig, maar had naast mijn eigen label niet veel andere dingen kunnen doen.' En toen begon het weer te kriebelen om een eigen collectie uit te brengen? 'Het plan was al een tijdje aan het groeien. Ik kreeg geregeld de vraag van klanten of er nog tassen waren en of ik er geen nieuwe wilde maken. De eerste resultaten van de nieuwe fabrikant waren mooi, dus ik besloot ervoor te gaan. Momenteel zijn er zeven tassen in ontwikkeling, een aantal nieuwe en enkele modellen die al bestonden, waar ik met een nieuwe blik naar heb gekeken. Voorlopig wil ik de collectie op bestelling laten produceren om verspilling tegen te gaan. Ik wil vermijden dat ik opnieuw in een ritme stap waarbij er elke zes maanden een nieuwe collectie is en je altijd bezig bent met de volgende stap. Ik focus nu op één collectie, en dan zien we wel wat de respons is en wat er volgt.'