Tamino zij aan zij met Gisele Bündchen in nieuwe modecampagne

Voor de zomercatalogus van het Italiaanse merk werd het duo gefotografeerd in een intergalactisch ogende omgeving. Harley Weir was de fotograaf van dienst.

Tamino, die bij ons doorbrak via De Nieuwe Lichting op Studio Brussel, draagt ruw geweven pakken, terwijl het Gisele Bündchen zich hult in kleurrijke jurken en soepel vallende stoffen.

Voor het Braziliaanse topmodel is het niet de eerste keer dat ze met het Italiaanse merk in zee gaat. Ze was eerder al te zien in de lentecampagne voor het brillenassortiment van het label in 2017. Voor Tamino gaat het wel om een primeur.