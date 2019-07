Het festivalseizoen is volop aan de gang. Wij zoomen tijdens de zomermaanden in op de podiumoutfits van enkele Belgische muzikanten. Vandaag: de electro-popgroep SX op het Cactusfestival in een zelfontworpen outfit.

De Belgische electro-popgroep rond Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet werd opgericht in 2009 en heeft intussen al drie albums op de teller staan. Deze zomer staat SX op meerdere podia waar ze niet alleen hun nieuwste plaat "Eros" de wereld insturen, maar ook de bijhorende kledingcollectie voorstellen: The van Tuerenhout project.

Er zit een verhaal achter jullie outfits van op het Cactusfestival. Vertel.

Stefanie Callebaut: Onze outfits zijn het resultaat van een samenwerking met Wouter Hoste en Harvey Bouterse, AKA 'Wouter Harvey', een duo van ontwerpers waar we al vaak mee in zee gegaan zijn. Wouter is een grote fan van de Belgische kunstenaar Jef van Tuerenhout en het idee om het oeuvre van Jef van Tuerenhout te verwerkten in kleding was al jaren aan het borrelen. Van Tuerenhout staat bekend om zijn erotisch surrealisme, wat perfect past bij de sfeer van onze nieuwe plaat. Net zoals onze muziek stralen de kunstwerken veel spanning uit: hij plaatst de vrouw centraal als symbool van vruchtbaarheid. Wouter maakte collages van enkele werken en drukte ze op zijde. Op ons concert in Ancienne Belgique in mei had ik het eerste ontwerp aan, op het Cactusfestival werd dan het tweede silhouet getoond. Op elk optreden deze zomer en dit najaar onthul ik een ander stuk uit de collectie.

Hoe belangrijk is kledij op het podium?

Stefanie: De kleding die we dragen komt voort uit onze muziek of omgekeerd: ze vormen samen een verhaal. In de outfits die ik op de tour van onze vorige plaat aanhad, zat bijvoorbeeld vaak transparante, dikke, pure latex. Dit materiaal wordt gemaakt van de rubberboom en associeerden we met het vloeibare gevoel van water. Dat paste mooi bij de exotisme van het album "Alphabet". Dit is ook het geval bij ons nieuwste album. Onze Jef van Tuerenhout collectie straalt onweerstaanbaarheid, warmte, aantrekkingskracht en sensualiteit uit en vormt dus een perfecte match met "Eros".

Het is voor ons belangrijk dat iedereen zichzelf kan blijven op het podium.

Moeten jullie outfits op het podium met elkaar matchen?

Benjamin Desmet: Omdat de drummer en ik het kader van SX vormen, kleden we ons vaak wat soberder. In de clubs droegen we voornamelijk donkere kledij, maar nu we vaak buiten op festivals optreden, doen we ook lichtere outfits aan.

Stefanie: Het is voor ons belangrijk dat iedereen zichzelf kan blijven op het podium. Soms ben ik wat extravaganter, maar daar hou ik van. De jongens zijn daar anders in: Benjamin zou het liefst elke dag in uniform rondlopen. (lacht)

Benjamin: Niet per se in uniform, maar een mooi hemd met een passende broek is voor mij al goed. (lacht)

© Jef van Tuerenhout

Hoe kiezen jullie de outfits uit? Met een stylist of alleen?

Benjamin: Harvey Bouterse geeft zijn mening, maar Stefanie geeft de doorslag. (lacht)

Hoe hebben jullie de ontwerper leren kennen?

Stefanie: Harvey contacteerde me jaren geleden nadat hij onze videoclip van The Future had gezien. We werden vrienden en hebben sindsdien heel veel samengewerkt voor SX. Wouter, Harvey, Benjamin en ik zijn trouw, geloven in elkaar en maken elkaar sterker en groter.

Worden outfits altijd speciaal voor jullie ontworpen?

Stefanie: Sinds 2014 dragen we steevast onze eigen creaties: op het podium en in de video's. Af en toe gecombineerd met stuks van bijvoorbeeld Dries van Noten, waar ik een grote fan van ben.

Wie zijn jullie favoriete ontwerpers?

Stefanie: Ik hou me graag vast aan klassiekers zoals Dries Van Noten, maar in sommige periodes ben ik meer in een Versace-mood. Het komt in vlagen.

De outfits evolueren voortdurend, omdat we elke keer een nieuw verhaal vertellen.

Wat heeft een outfit nodig om jullie goed te doen voelen?

Stefanie: Het hangt er vanaf welke doeleinden de outfit heeft. Op het podium moet het voor mij persoonlijk aanvoelen alsof ik niets aanheb, zodat ik alle bewegingsvrijheid geniet. Mijn kleding dient mee te vloeien met de wind en de zon en hoort een meerwaarde zijn. De selecties van stoffen, prints en de silhouetten worden hierdoor geleid.

Hoe zijn jullie podiumoutfits geëvolueerd?

Stefanie: De outfits evolueren continu, omdat we elke keer een nieuw verhaal vertellen. De prints zijn nu zodanig expliciet dat we de silhouetten soberder houden, terwijl we bij de collectie van onze vorige tour veel meer met structuren hebben geëxperimenteerd. Er zijn wel altijd dingen die terugkomen zoals losse broeken, turtlenecks en gospeljurken die meebewegen met de wind.

Wat is jullie favoriete podiumoutfit?

Stefanie: Ik ben de laatste jaren nauw betrokken bij het ontwerpen van elke outfit, waardoor ze allemaal dicht bij mijn hart liggen. We bewaren elk model mooi in het archief van Harvey en overwegen om er in de toekomst misschien nog iets mee te doen.

Hoe verschilt jullie podiumkledij van jullie normale kledij?

Stefanie: Wat mij betreft zijn de outfits die ik op optredens draag een verlengde van mijn persoonlijke stijl, hoe ik door het dagelijkse leven ga. De basics zoals turtlenecks, losse broeken, kimono's en oversized jassen draag ik naast het podium ook. Het verschil is dat onze podiumoutfits op maat gemaakt zijn en de stoffen veel exclusiever zijn. In zo'n dure zijden outfit zal je me niet in de supermarkt tegenkomen.

Hebben jullie een droom-item dat jullie graag zouden bezitten of dragen op het podium?

Stefanie: Ja! Er zijn een paar gospeljurken van Valentino van ongeveer vier seizoenen geleden: een in het rood, een in het turquoise en een in het geel. Die turquoise is echt mijn dream dress en ik verlang ernaar die ooit in mijn handen hebben.

SX is deze zomer nog te zien en te beluisteren op de podia van het Dranouter Festival, de Lokerse Feesten en Zeverrock.