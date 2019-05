Begin juni stelt het Belgische collectief Five, bestaande uit vijf studenten fashion management aan de Modesign Academy in Brussel, haar eerste collectie voor tijdens een pop-up tentoonstelling.

In samenwerking met Joëlle Van de Voorde, oprichtster en creatief directeur van Et le bijou créa la femme, tilden de studenten hun nieuwe, handgemaakte collecties van de grond. Ze gingen aan de slag met innovatieve materialen en technieken, om zo verrassende stuks te produceren. Synthetische materialen werden gecombineerd met 3D-geprinte elementen, en dat had volgend resultaat:

De collectie van Anaé Studio bestaat uit handgemaakte juwelen. © Pauline Miko

Bovendien stellen de studenten nog elk hun eigen ontwerpen voor. Manal Ben Hamza noemde zijn label Anaé Studio, wat sierlijkheid in het Hebreeuws betekent. De inspiratiebron voor zijn collectie handgemaakte juwelen waren vrouwen, vrouwelijkheid en beauty. Het label D'Ark staat dan weer voor nauwkeurig vakmanschap en symbolisme. Ontwerpster Joanna Alencastro ruilde haar carrière als zakenvrouw in de Braziliaanse technologische sector in om haar hedendaagse juwelen te gaan ontwerpen.

Dat stijl en duurzaamheid perfect samen gaan, bewijst dan weer Chiara Christoffersen. Ze werkt enkel met gerecycleerde materialen, die ze onder de naam Töngtwist aan de man wil brengen. Egoïste Romantique speelt dan weer in op unisex accessoires. Met zuivere en minimalistische designs probeert Julie Sacré de drager van het juweel een zelfzeker gevoel te geven. Ook in de laatste collectie vindt gender zijn weg, want met Thundr wil ontwerper Nick Bortels komaf maken met verstikkelden stereotypen.

Het opvallendste object uit Thundr is een object uit leder, dat vastgehouden wordt door twee lederen ringen, rond de palm van de hand. © Pauline Miko