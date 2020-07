Drie masterstudenten van de Modeacademie in Antwerpen hebben voor het tweede jaar op rij een capsulecollectie mogen ontwerpen voor het Belgische accessoiremerk Komono. De collectie bestaat uit drie eigenwijze monturen.

Fragiel brutalisme

Karolina Widecka combineert brutaliteit met fragiliteit. De dunne, donkere glazen worden bij elkaar gehouden door een gebroken balk die het ontwerp een licht futuristisch kantje geeft. Inspiratie voor dit ontwerp vond Widecka in de Mexicaanse religieuze kunst.

Gesmolten montuur

De Oostenrijkse Florentina Leitner liet zich inspireren door de psychedelische trends uit de jaren 60. Haar 'gesmolten' zonnebril is een rechtstreekse referentie naar een gelijkaardig model dat kunstverzamelaar Peggy Guggenheim steevast droeg. Leitner ziet de toekomst letterlijk door een roze bril. Als verzet tegen de spilzucht in de modesector, gebruikte ze in haar 'gesmolten' zonnebril enkel gerecycleerde materialen.

Vintage futurisme

Annemarie Saric, eveneens uit Oostenrijk, houdt het simpel met een lichtgrijs, futuristisch model. Het reliëf op de poten van haar zonnebril is een knipoog naar vintage auto's uit de jaren 80. Het geheel oogt als een eenvoudig model dat tegen een stootje kan. Deze zonnebril valt op zonder te schreeuwen.

Alle zonnebrillen zijn vanaf vandaag te vinden op de website van Komono. De retailprijs bedraagt 199 euro. Meer info op komono.com

