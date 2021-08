Street style: de mode-elite van Kopenhagen kiest voor kleur, wol en patchwork tijdens fashion week

Een opvallende afwezige: het mondkapje. In Denemarken is het dragen van een mondkapje immers niet meer verplicht, aangezien de cijfers de goede kant op gaan. De street style beelden doen zowaar denken aan het pre-coronatijdperk. Nu we zelf ook terug meer onder de mensen komen, kunnen we ons laten inspireren door de vrolijke, stijlvolle en gewaagde combinaties van de mode-elite uit Kopenhagen.

Copenhagen Fashion Week vond plaats van tien tot dertien augustus. Er werden shows georganiseerd door merkens zoals Stine Goya, Gestuz, Samsoe Samsoe, Mother of Pearl, Teatum Jones, Designers Remix, By Malene Birger, Baum und Pferdgarten, Munthe, Rotate, Holzweiler en Ganni.

Nikolaj Storm Copenhagen showde niet enkel zijn nieuwste collectie, maar sleepte ook de duurzaamheidsprijs van Zalando in de wacht.







Jacqueline Zelwis & Lois Opoku







Annabel Rosendahl







Ilenia Toma & Simon Nygard kiezen voor beige en zwart







Annabel Rosendahl, Marianne Theordorsen & Darja Barannik







Darja Barannik & Tine Andrea







Thora Valdimars & Jeanette Madsen







