Stoffenwinkels mogen hun deuren al een week vroeger openen dan andere winkels, namelijk op 4 mei. En dat heeft alles te maken met het feit dat er in bepaalde omstandigheden mondmaskers gedragen zullen moeten worden.

Er zijn drie manieren om aan een masker te geraken, zo lichtte vicepremier Alexander De Croo toe in een extra journaal op Eén. Ten eerste komt er ook een federale aankoop van maskers. Die zullen via de gemeenten verdeeld worden. Elke burger zal zo minstens één masker via zijn gemeente ontvangen, aldus De Croo. Daarnaast kan je ook proberen om maskers te kopen. De Croo beklemtoont wel dat de medische FFP2-maskers en chirurgische maskers voorbehouden zijn voor de zorgberoepen.

De laatste manier om aan mondmasker te komen, is ze zelf maken, en dan moet je stof kunnen kopen. Daarom gaan de stoffenwinkels een week vroeger open, al op 4 mei. Voor het naaien zelf helpen onze collega's van naaimagazine La Maison Victor je graag op weg. Zij goten de officiële richtlijnen in een gebruiksvriendelijke handleiding. Die kan je gratis raadplegen, al moet je wel even registreren.

