Een interne verschuiving binnen H&M geeft bepaalde medewerkers een luidere stem.

Stefan Persson, de voorzitter bij de Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M), stapt op als voorzitter van de keten en draagt de post over aan zijn zoon en huidig CEO Karl-Johan Persson, die je ook kent van zijn kritiek op de milieubeweging. De 72-jarige miljardair Stefan Persson was al meer dan 20 jaar voorzitter van H&M. Hij kondigde zijn vertrek aan in een persbericht.

Doordat de CEO-stoel van Karl-Johan Persson vrijkomt, mag Helena Helmersson een plaats opschuiven. Daarmee wordt ze de eerste vrouw ooit op die post bij de kledingketen. Helmersson begon in 1997 op de inkoopafdeling van het bedrijf en werkte zich afgelopen jaren al op tot operationeel directeur.

H&M werd in 1947 opgericht door Erling Persson. Stefan Persson is een zoon van oprichter Erling. Stefans zoon Karl-Johan was als topman de laatste jaren de drijvende kracht achter onder meer het opschalen van de onlineactiviteiten van H&M.

