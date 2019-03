Stocksale Belgische modeaccessoires en kunst

Juwelenmerk Elisa Lee, schoenenlabel Atelier Content en glaskunstenaarJan Leenknegt houden een gezamenlijke stocksale in Ronse.

Op zoek naar Belgische juwelen, schoenen of kunst? Op elf en twaalf mei organiseren Elisabeth Leenknegt (Elisa Lee), Nele Content (Atelier Content) en Jan Leenknegt samen een verkoop van stock en prototypes.

De schoenen van Atelier Content worden ontworpen in het atelier in Ronse en geproduceerd in een kleinschalig familie-atelier in Italië. Tijdens de sale zullen er voornamelijk schoenen met maat 37 beschikbaar zijn.

Het juwelenmerk Elisa Lee is het geesteskind van Elisabeth Leenknegt. Ze maakt haar juwelen op ambachtelijke manier in het atelier in Ronse. Er werden enkele unieke stuks verzameld, die net dat tikkeltje anders zijn: van voorstudies tot prototypes.

Een expo in MUDEL is de aanleiding voor Jan en Danielle Leenknegt om plaats te ruimen in hun atelier. Ze doen enkele sculpturen van de hand aan verminderde prijzen. Wie op voorhand de catalogus wil raadplegen, kan een mail sturen naar jan.leenknegt@skynet.be.