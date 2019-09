Stijlqueen Jani Kazaltzis: 'Niet om jezelf kunnen lachen, hoe triestig is dat?'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Zo scherp als Jani Kazaltzis uit de hoek komt in Zo Man Zo Vrouw, zo pittig is zijn stijlgids Wat zou Jani zeggen?, waarin Vlaanderens bekendste stylist zowat elke mogelijke look tegen het licht houdt.

© GF

Heidi aus der Riool, gay Cowboy Henk, de über-puber: geen look of Jani Kazaltzis fileert hem vakkundig. Zijn derde boek Wat zou Jani zeggen? vertelt ongezouten de waarheid over fleece ('verbrand ze'), leggings ('een condoom voor je schaamlippen') en vrienden die je outfit 'speciaal' noemen terwijl ze 'lelijk' bedoelen.

...

