SterkWerk: Belgische ontwerpers vertellen hun verhaal in Gent

Of je nu simpelweg mooie dingen weet te appreciëren of je eerder nu al met je eindejaarscadeautjes in je hoofd zit: een bezoekje aan de Eskimofabriek tijdens SterkWerk zou wel eens een goed idee kunnen zijn. Allerlei Belgische ontwerpers stellen er dan namelijk hun verhaal en producten tentoon.

Het aanbod is behoorlijk ruim. Zo vind je die dag onder meer het lederwerk van Mieke Dierckx, het textiel van Latemmegarniture en de juwelen van Fleurfatale. Maar ook ontwerpers van andere strekking zullen er zijn, zoals Caro-K (keramiek), Flore Deman (illustratie) of Beny Viane (hout). Dit is slechts een greep uit het aanbod, meer informatie vind je op de Facebookpagina van het evenement.