De winnaars van de derde editie van de Belgian Fashion Awards worden bekend gemaakt op 21 november, tijdens de Fashion Talks in Antwerpen. Wie 'Fashion brand of the year' wordt, kiezen jullie. We stellen de tien kandidaten met veel plezier voor.

De Belgian Fashion Awards werden in het leven geroepen om zowel in binnen- als buitenland de reputatie, creativiteit en diversiteit van de Belgische mode in de schijnwerpers te zetten.

Voor deze derde editie ging de organisatie van de Belgian Fashion Awards op zoek naar een gerenommeerde externe jury. De jury, waarin klinkende namen zetelen als Patrick Scallon, communications director bij Dries Van Noten, ontwerpers zoals Glenn Martens en Diane von Furstenberg, maar ook Elizabeth von der Goltz van Net-à-Porter en Christopher Morency van Highsnobiety, zal beslissen welke genomineerden een prijs in de wacht slepen.

Maar ook jullie stem is belangrijk. Wie het beeldje voor 'Fashion brand of the year' mee naar huis neemt, wordt immers beslist door het publiek. Stemmen kan via www.belgianfashionawards.be. Stemmers maken kans op een duoticket voor de uitreiking van de prijzen. De tien genomineerden, geselecteerd door de jury, stellen we hieronder aan jullie voor.

Mieke Dierckx

Het luxelederwarenmerk Mieke Dierckx bestaat acht jaar. Inmiddels verdient het label het vertrouwen van de consument en heeft ze een mooi netwerk van Belgische boetieks. Onlangs opende de eerste flagshipstore en showroom in Westerlo. Door deze opening was het mogelijk om het volledige imago en de branding van 'Mieke Dierckx' te presenteren: een verfijnd, tijdloos en minimalistisch product. Het merk groeit, de eerste internationale contacten staan op het programma. Mieke Dierckx staat te trappelen om haar visie op creativiteit en het vakmanschap van Belgisch design wereldwijd te delen.

SNOBE

Paris Malungu en Melissa Deffense zijn hun modeavontuur gestart met het bewerken van bikerjasjes. Sindsdien breidt hun collectie alsmaar uit en komen er voortdurend nieuwe leren items bij. Hun creaties zijn een afspiegeling van het leven dat ze leiden. Voor Paris Malungu hebben ze bijvoorbeeld alles te maken met de familiegeschiedenis. De najaarscollectie, die ze '1080' doopten, is namelijk geïnspireerd op de urban esthetics van zijn jeugd in de Noordwijk van Brussel. SNOBE evolueert snel, maar houdt de voetjes stevig op de grond. Het jonge modehuis werkt steeds professioneler, maar alles is ontworpen en geproduceerd in België.

Léo

Het label Léo is in 2016 opgericht door Leonneke Derksen en Matthias Medaer met het idee om intelligent gemaakte kledingstukken voor echte vrouwen te creëren. Het definieert zich ergens tussen de verbeelding en de geest van een generatie, waar verschillende werelden, tijdperken, bewegingen, sferen en subculturen bij elkaar worden geplaatst om tot een atypisch modern silhouet te komen. Léo werd reeds opgepikt door sterren zoals M.I.A., Billie Eilish en Bella Hadid en door tijdschriften als Dazed, Novembre, Hypebeast en Vogue. Sinds 2019 is LÉO aanwezig in de meest prestigieuze modezaken, waaronder JOYCE Hong Kong en Shanghai, Galeries Lafayette, H-Lorenzo, Kith New York en Los Angeles, GR8, Selfridges, Machine-A en Smets.

Filles à Papa

Het is tien jaar geleden dat het merk Filles à Papa werd gelanceerd en inmiddels geniet het label Belgische en internationale erkenning. Sarah en Carol Piron werken in hun creatieve studio in Luik, geholpen door hun team. In 2019 heeft FAP de eerste schoenenlijn ontwikkeld die online en in een selectie van internationale shops beschikbaar is. Het kenmerkende item van deze schoenencollectie is een denim 'santiag', geherinterpreteerd als een laars tot op dijhoogte. Deze schoenen zullen in de toekomstige collecties verder worden ontwikkeld. Dit jaar werkten de zussen ook erg hard aan hun wereldwijde distributie, vooral op de Chinese markt dankzij hun deelname aan de Shanghaï Fashion week vanaf maart 2019.

Façon Jacmin

Façon Jacmin is opgericht door de zussen Ségolène en Alexandra Jacmin in 2016. De collectie bestaat volledig uit Japans denim en wordt in Europa geproduceerd door vakmensen en denimspecialisten. Hun laatste project is het 'denim collect'-upcyclingproject dat iedereen aanmoedigt om oude denim stukken binnen te brengen om de stof te hergebruiken/upcyclen tot spannende nieuwe stukken. Ze zijn ook bezig met het maken van prototypes voor nieuwe tassen en hoeden en in de nabije toekomst zullen ze ook online bestellingen in een gerecyclede tas naar elke klant sturen.

La fille d'O

La fille d'O is avant-gardistische lingerie die je lichaam ondersteunt en je houding versterkt, zonder compromissen en dus allesomvattend. Sinds Murielle Scherre haar label startte in 2003 produceert ze in België. Voor La Fille d'O is het belangrijk dat design, productie en consumptie nauw met elkaar verweven zijn. La Fille d'O creëerde dit jaar in samenwerking met Ann Demeulemeester een body en werkte samen met Z33 en WeCanDance.

Howlin'

Howlin' (2009) is het Antwerpse breigoedlabel van de broers Olyslager. Het label wordt geroemd om zijn collecties in hoogwaardige shetlandwol, geproduceerd in Schotland en Ierland. Howlin' wordt verkocht bij 180 internationale boetieks als MATCHESFASHION en Mr. Porter en heeft indrukwekkende capsulecollecties op zijn conto met onder andere Opening Ceremony, Ace Hotel, Mackintosh en Cereal Magazine. Namen als Luke Edward Hall, Tame Impala en Rinus Van de Velde zweren bij hun bonte, speelse esthetiek. In 2019 viert Howlin' zijn tienjarig bestaan met een exclusieve re-editie van twee archieftruien in het geroemde Howlin'-zigzagpatroon.

Natan

De designer achter Natan, Edouard Vermeulen, is al meer dan 35 jaar gekend voor zijn pure stijl; codewoorden zijn vrouwelijkheid en verfijning. Dit jaar opende hij Atelier II. Dit is de nieuwe ruimte van het Natan-huis, gelegen in een appartement aan het Georges Brugmannplein. Een tijdloze plek, open voor het publiek. Het is gewijd aan kennis en vakmanschap. Hier zijn de naaisters van het Belgische bedrijf bezig met snijwerk, collectiestukken, unieke stukken en exclusieve items. Daarnaast is er ook nog Natan Collective, een concept ter ondersteuning van jong Belgisch talent. De tentoonstellingen van deze jonge creatievelingen vinden plaats in de expositieruimte van Natan 'Rue De Namur'.

Bonjour Maurice

Bonjour Maurice heeft kindermode opnieuw uitgevonden en biedt daarvoor een gecustomizede doos aan met een minimalistische garderobe van 7 stuks voor 48 outfits. De voordelen van deze minimalistische garderobe zijn talrijk, zowel pedagogisch als ecologisch. Met een beperkte keuze kan het kind autonomie, zelfrespect en de waarde van de dingen leren. En voor de ouder? Die bespaart dankzij deze ethische aankoop tijd, ruimte en geld.

ARTE

Wat in 2009 begon als een experimentele capsulecollectie van T-shirts, is uitgegroeid tot een creatief huis, dat zijn relevantie bewijst door artistieke en actuele concepten te vertalen naar prêt-à-portercollecties. In 2019 bestaat ARTE Antwerp uit een flagshipstore in thuisstad Antwerpen, een tijdelijke winkel in Gent en de plannen om een andere Belgische stad te veroveren. 2019 is een bijzonder moment voor het label, omdat Arte Antwerp zich in haar collecties en samenwerkingen meer dan ooit over de artistieke grenzen heen heeft verplaatst. Arte Antwerp reflecteert en betrekt tegelijkertijd het creatieve landschap en werkt samen met lokale opkomende kunstenaars zoals Tom Volkaert, Vrints-Kolsteren, Benny Van den Meulengracht-Vrancx en initiatieven zoals het Antwerpse Kunstweekend.

