Stella McCartney laat dromen uitkomen met bruidscollectie

De tweede trouwjurk van Meghan Markle, van de hand van McCartney, deed heel wat aanstaande bruiden dromen. Dat liet de ontwerpster niet koud.

Toen ze haar nieuwe vlaggenschipwinkel in Old Bond Street opende in juni, bracht ze als verrassing een gelimiteerd aantal replica's van het exemplaar van de hertogin van Sussex op de markt. Voor wie niet bij de gelukkigen was die haar handen op een van de drieëntwintig stuks kon leggen, is er nu goed nieuws. Stella McCartney heeft heuse collectie bruidsjurken klaar.

'Ik zie het als een van mijn grootste privileges als vrouwelijke ontwerper om te weten dat vrouwen onze winkels binnenstappen en een outfit kopen om te dragen op de meest belangrijke dag van hun leven', laat ze optekenen door Vogue.

Eenvoudig luxueus

Zoals bij alle ontwerpen van haar hand, stralen de jurken een zekere eenvoud uit. Het zijn ontwerpen die hinten naar traditionele bruidsmode, maar toch modern en simpel zijn qua design. In de naden naaide McCartney een blauwe tag met een persoonlijke boodschap, om de traditie van 'iets blauw' te eren.

De collectie werd 'Made with Love' gedoopt en bestaat uit een reeks van zeventien stuks. Van kant tot een strak broekpak: er is voor elk wat wils. Ieder stuk wordt met de hand gemaakt in Italiaanse fabrieken in Puglia, Abruzzo en Marche. Om trouw te blijven aan McCartney's duurzame waarden, werd er gekozen voor viscose van fabrikant ENKA en eco-updates van klassieke bruidsmaterialen.

De jurken kunnen gepast worden na afspraak: Stellamccartney.com