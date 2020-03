Verschillende winkels waar geen voedsel verkocht wordt laten weten niet te wachten op een officiële door de overheid opgelegde 'lockdown', maar uit bezorgdheid voor de klanten en medewerkers nu alvast de winkels te sluiten.

Onder meer Standaard Boekhandel, Kruidvat, de Kringwinkels, Krëfel, Brantano, de niet-voedingwinkels van Colruyt (Dreamland, Dreambaby en Fiets!), MediaMarkt, ZEB, JBC, Fnac, Vanden Borre, Decathlon, Promod, JBC, Torfs, Proximus en Ikea kondigden maandag of dinsdag de sluiting aan van hun winkels. De webshops blijven over het algemeen wel open, en verschillende winkels verwijzen naar de sociale media en de klantendienst voor als klanten vragen hebben.

Het is voor de niet-voedingswinkels nochtans voorlopig nog toegelaten om in de week de winkels te openen, maar de winkels kiezen er blijkbaar toch voor om nu al te sluiten om de veiligheid van de klanten en het personeel te verzekeren. De supermarkten, die wel allemaal openblijven, hebben ondertussen al verschillende maatregelen aangekondigd om het aantal mensen in de winkels te beperken. Zo heeft handelsferatie Comeos dinsdag aangekondigd dat het aantal klanten in de winkels beperkt wordt tot één per tien vierkante meter winkelruimte, en dat retailbedrijven meer gebruik gaan maken van speciale handschoenen voor het kassapersoneel.

