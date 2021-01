Vroeger zag je hardloopschoenen alleen aan de voeten van atleten, zondagslopers en andere sportievelingen, vandaag kunnen ook fashionista's niet zonder.

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Met andere woorden: kleren zijn óf gemakkelijk óf elegant. Vraag maar aan schoenontwerper Christian Louboutin: 'Comfort? Daar ben ik niet mee bezig als ik ontwerp.' Modeconsultant Tim Gunn gaat nog verder: 'Als het op kleding aankomt, wordt comfort overschat. Een beetje ongemak betekent juist dat je kleding past en dat je geen pyjama draagt.' Sorry aan deze rabiate pleiters voor elegantie, hun laatste dagen lijken geteld. Comfort domineert de laatste jaren de kleerkast van menige fashionista en bij uitbreiding het hele straatbeeld. Casual is king. We ruilen de elegante Parisienne voor de meer praktische Scandinavische. Functionaliteit, nuchterheid, comfort en een gezonde levensstijl zitten diepgeworteld in het Scandi-DNA. Dus verkiezen hippe Denen en Zweden platte schoenen boven hakken. Natuurlijk helpt de pandemie ook een handje: terwijl de meeste modemerken in zwaar weer belandden, bleek corona koren op de molen van sportmerken. Want zonder vergaderingen en feestjes verruilen we onze pantalons en pumps voor yogapants en sneakers. Of recenter: runners. Want hardloopschoenen zijn de hoogste nieuwkomers in deze trend. Spotte je dit schoeisel vroeger enkel op de openbare weg als er een marathon passeerde, dan zijn ze nu een vast onderdeel van het straatbeeld. De grootste modeadepten en influencers, genre Bella Hadid en Kendall Jenner, adopteerden deze performance-schoenen en zelfs op de rode loper worden ze gesignaleerd. Louboutin en consorten zullen gruwen van deze dad shoe met kloeke zool en felle kleuren, genoemd naar de gemakkelijke sneakers die oncoole vaders droegen in de nineties. Traditioneel als lelijk beschouwd, maar nu omarmd door de hippe menigte onder de noemer normcore. Dank je wel Balenciaga, het Franse merk waar Demna Gvasalia de plak zwaait. Hij lanceerde in de zomer van 2017 de Triple S en deed zo met de runner wat Phoebe Philo tien jaar geleden (toen nog bij Céline) deed voor witte Stan Smiths: ze razend populair maken. Tijdens de modeweken liep plots iedereen op runners. Niet verwonderlijk dat er na Balenciaga nog schapen over de dam kwamen: Chanel, Dior, Gucci, Fendi, noem maar op. Elk highbrow merk begon sportschoenen te maken. En dat doen ze nog steeds. Maar de trend evolueert wel. De schoenen worden minder chunky en ogen meer en meer als echte sportschoenen. Kijk maar naar Zen, het nieuwste model van Balenciaga: precies voetbalschoenen. Maar deze trend is geen luxemonopolie: typische sportmerken stoten door naar het modefirmament. New Balance voorop. Het Amerikaanse merk profiteerde met zijn iconische 80's 990-model volop van de dad sneaker-trend. Die behoort tot op vandaag tot de vaste garderobe van modefans. Anders dan de Balenciagasneakers zijn deze schoenen ontworpen als performance gear. Lees: om mee te zweten in plaats van te paraderen. Dat geldt niet alleen voor New Balance. Ook Asics, Adidas, Puma, Nike en andere sportmerken vinden hun weg naar de modebewuste schoenenkast. Conclusie: runners zijn een onderdeel geworden van een fashionable outfit. Volgens de huidige modewetten combineer je ze even gemakkelijk met een trainingsbroek als met een chino. In de loopschoenenmarkt is er een opvallende nieuwkomer: On Running, kortweg On. Het Zwitserse merk startte tien jaar geleden en is het snelst groeiende sportmerk van het moment. De teller staat op 6500 verkooppunten in 55 landen, een eigen winkel in New York en 500 mensen op de loonlijst. Roger Federer kocht zich eind 2019 in en ontwierp een paar voor het überinnovatieve merk. De grote troef is de zool met CloudTec-technologie. In die bolle geribbelde zool met gaatjes schuilen rubberen lussen die zowel de schokken dempen als meeveren bij de volgende pas. Zoals ze zelf zeggen: een zachte landing en een explosieve take-off. Tel bij die gepatenteerde 'kussentjes' nog het lichte gewicht van de schoenen en je loopt op wolkjes. Medeoprichter Olivier Bernhard was ooit een professionele loper die verscheidene Iron Mans en duatlons won. Overbodig om te zeggen dat prestatie - veel meer dan looks - het uitgangspunt was bij het ontwerp. Door de innovatieve zool werd On algauw een geheimtip in de loopwereld. Verwonderlijker is dat ook het modeminnende publiek valt voor het design en de herkenbare zool. Nu duimen dat die snel geschoeide fashionista's gauw weer een sprintje kunnen trekken van de ene modeshow in Parijs naar de volgende.