Er werden weer heel wat statements gemaakt tijdens de uitreiking van de Oscars, en die moesten niet altijd letterlijk worden uitgesproken. Van duurzaamheid tot het aanklagen van genderstereotypen: dit waren de boodschappen achter sommige opmerkelijke outfits.

Joaquin Phoenix

Beste Acteur van het moment Joaquin Phoenix is, ondanks alle lof die hij al mocht ontvangen voor zijn prestatie in The Joker, toch een heel gewone man gebleven. Zo een die één kwalitatief kostuum laat maken en daar dan vervolgens elke ietwat ceremoniële gebeurtenis mee aandoet. Phoenix ging voor dit awardseizoen een keer shoppen bij Stella McCartney en hield het daarbij. Door de smoking nu op elke prijsuitreiking te dragen, hoopt hij een duurzamere mode te promoten.

Natalie Portman

© Reuters

Natalie Portman beloonde met haar Dior-outfit een hele resem vrouwelijke filmmakers die die avond geen beeldje in de wacht zouden slepen, toch met goud. Op haar cape prijkten immers de namen van vrouwen achter enkele van de meer gewaardeerde films van 2020, zoals Hustlers, Little Women en The Farewell. Het werk van onder andere Lorene Scafaria, Greta Gerwig en Lulu Wang haalde het immers niet tot de shortlist van de Oscars 2020. Zie de outfit van Portman gerust als een vervolg van haar uitspraak twee jaar geleden, toen ze een Golden Globe voor beste regisseur mocht uitreiken.

Jane Fonda

© Reuters

'Niets is belangrijker dan bewustwording creëren, toch?' Met die woorden opende de 81-jarige Jane Fonda haar aankondiging van de negen films die genomineerd werden voor Beste Film. Ze hield het bovendien niet bij woorden alleen: de actrice droeg juwelen die gemaakt werden met ethische diamanten en haar outfit was gerecycleerd. De jurk van Elie Saab droeg ze ook al op het filmfestival van Cannes in 2014 en over haar intussen beroemde rode jas zei ze eerder al dat het haar laatste mode-aankoop ooit was.

Waad al-Kateab

Waad al-Kateab © Reuters

Ook regisseur Waad al-Kateab, de maker van de documentaire For Sama, vertelde via borduursels een groter verhaal. Op haar jurk prijkte een Arabisch gedicht dat kan vertaald worden als 'We durfden dromen en hebben geen spijt van waardigheid'. Al-Kateab onvluchtte Aleppo in 2016 en leeft vandaag in het Verenigd Koninkrijk, samen met haar man en kinderen.

Billy Porter

Billy Porter © Reuters

Als vrouwen mogen schitteren in een jurk, mag ik dat ook. Zoiets moet acteur Billy Porter opnieuw gedacht hebben tijdens het bepalen voor zijn Oscars-outfit. Het is niet de eerste keer dat de genderfluïde performer op de rode loper verschijnt in jurk of met als vrouwelijk geziene elementen en geef hem eens ongelijk. Het is zoveel leuker om alle opties open te houden en simpelweg te dragen waar je je goed in voelt, wars van alle culturele dogma's.

Renee Zellweger, Gal Gadot, Brie Larson, Salma Hayek, Kylie Jenner,...

© Reuters

Renee Zellweger en heel wat andere sterren met haar hadden duidelijk een veelbesproken oproep die verschenen was in The Guardian gemist. In het artikel werden de sterren immers gesommeerd geen pailletten te dragen. De populaire onderdeeltjes van glitterjurken worden immers gemaakt van 'giftige plastics die gemaakt worden van petroleum en onze planeet nog honderden jaren zullen vervuilen'. Bovendien moeten de kleine stukjes plastic handmatig op kleding genaaid worden, werk dat vaak in bedenkelijke omstandigheden gebeurt. In de pailletten werd zelfs een analogie gezien met de mode-industrie zelf: 'Aan de buitenkant schittert het, maar ze verbergen een enorme sociale en ecologische impact.

Spike Lee

© Reuters

Spike Lee brengt een eerbetoon aan de overleden basketballer en nationale held Kobe Bryant. Paars en geel zijn de kleuren van diens club Los Angeles Lakers, 24 zijn rugnummer. De filmmaker regisseerde in 2009 nog een documentaire over het leven van de basketballer, Kobe Doin' Work.

Joni Bovill

Joni en Kirk Bovill © Reuters

Televisieacteur Joni Bovill pakt het misschien wat minder subtiel aan, duidelijk is ze wel. Ze was niet de enige die het comité achter de Oscars opriep om meer aandacht te hebben voor diversiteit, maar wel de enige die haar vraag op haar handtas zette.

