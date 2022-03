Unrun, het Belgisch sportlabel van Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo, wil klanten de kans geven om de zomercollectie te passen en organiseert een interactieve pop-upshop. Het label werkt hiervoor samen met Shavatar. Hun sizing tool helpt je om stuks te shoppen die écht goed zitten.

De zomercollectie van Unrun kan worden gepast op 18 en 19 maart in Vorst tijdens een pop-upevenement. 'Het vinden van de perfecte legging en sportbeha blijft een uitdaging voor veel vrouwen. Wat je mooi vindt is niet noodzakelijk wat je nodig hebt om op een aangename en veilige manier te kunnen sporten', lichten de vrouwen achter het merk toe.

Een sportoutfit moet perfect zitten, anders belemmert wat je draagt je sportprestaties en plezier. Om te garanderen dat klanten de juiste maat vinden in het aanbod slaan Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo van Unrun de handen in elkaar met het Belgische bedrijf Shavatar. Dit bedrijf werkte een digitale sizing tool uit, die met behulp van technologie een 3D-figuur creëert op basis van je maten en je geslacht. Tijdens het pop-upevent wordt aan de hand van een gepersonaliseerde meting en lichte workout bepaald wat jouw ideale outfit is. Neem dus je sportschoenen mee en test de collectie uit.

Praktisch

Meer info via het Facebookevent

Boek een time slot om zeker te zijn van een plekje.

UNRUN Pop-up Store

Koningin Maria-Hendrikalaan 101, 1190 Vorst

De zomercollectie van Unrun kan worden gepast op 18 en 19 maart in Vorst tijdens een pop-upevenement. 'Het vinden van de perfecte legging en sportbeha blijft een uitdaging voor veel vrouwen. Wat je mooi vindt is niet noodzakelijk wat je nodig hebt om op een aangename en veilige manier te kunnen sporten', lichten de vrouwen achter het merk toe. Een sportoutfit moet perfect zitten, anders belemmert wat je draagt je sportprestaties en plezier. Om te garanderen dat klanten de juiste maat vinden in het aanbod slaan Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo van Unrun de handen in elkaar met het Belgische bedrijf Shavatar. Dit bedrijf werkte een digitale sizing tool uit, die met behulp van technologie een 3D-figuur creëert op basis van je maten en je geslacht. Tijdens het pop-upevent wordt aan de hand van een gepersonaliseerde meting en lichte workout bepaald wat jouw ideale outfit is. Neem dus je sportschoenen mee en test de collectie uit.PraktischMeer info via het FacebookeventBoek een time slot om zeker te zijn van een plekje. UNRUN Pop-up StoreKoningin Maria-Hendrikalaan 101, 1190 Vorst