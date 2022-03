Tijdens de afgelopen modeweek in Parijs werd de spectaculaire 'New Look' van Diors vlaggenschip voorgesteld in de avenue Montaigne. Je kunt er zelfs 's nachts gaan shoppen. Tenminste, als je daar wat geld voor overhebt.

Op 15 december 1946 opende Christian Dior met de hulp van entrepreneur Marcel Boussac, de rijkste man van Frankrijk, zijn couturehuis in een neoklassiek herenhuis uit 1865. Een paar maanden later lanceerde Dior de 'New Look' in zijn salons op de zolderverdieping van het nummer 30 van avenue Montaigne. Het gebouw van Dior vormde daarna decennialang het kloppend hart van de zogeheten Triangle d'Or van Parijs, omringd door de boetieks van andere modemerken, vijfsterrenhotels, het hoofdkantoor van LVMH en restaurant L'Avenue, het onvermijdelijke trefpunt van shoppers uit de hele wereld. Na meer dan twee jaar renovatiewerken heropent de winkel. 'Het is de derde keer dat ik deze ruimte heb ingericht', lachte interieurarchitect Peter Marino tijdens de opening. 'Waarschijnlijk was het ook de laatste keer.' De Amerikaan onthulde pas nog zijn interieurs voor Cheval Blanc, het hotel in het oude grootwarenhuis La Samaritaine. Van buitenaf gezien lijkt er niets veranderd, maar binnen is alles anders. Het pronkstuk van 30 Montaigne is een boetiek van tweeduizend vierkante meter, ontworpen rond een gigantisch atrium, de Rotonde, middelpunt van een eindeloze reeks kamers en salons over drie verdiepingen. Je vindt er elk product van Dior, van lipsticks tot de croissants van pâtisserie Dior. Die laatste wordt geleid door celebritychef Jean Imbert, tevens hoofd van restaurant Monsieur Dior, met een eerder traditioneel Franse kaart. Zoals in alle projecten van Marino kreeg kunst een hoofdrol. Er hangen wandsculpturen van de Belg Johan Creten in de pashokjes, en in de Rotonde bloeit een gigantische roos van Isa Genzken. De Belgische landschapsarchitect Peter Wirtz ontwierp drie tuinen in het gebouw, waaronder een metershoge serre met palmbomen en een indoor wintertuin. Een knipoog naar Christian Dior, die veel tijd doorbracht in de tuinen van zijn landgoed in Normandië. Ook te ontdekken: La Galerie Dior, een museum gewijd aan de geschiedenis van Dior, van het originele bureau van de couturier tot de creaties van zijn zes opvolgers. Je vindt er fijne archieffoto's en artikels, miniatuurtjes, prototypes, en een parfumfles uit 1952 in de vorm van Diors hondje Bobby. Terug in het hoofdgebouw is er nog een verrassing voor de ultieme Dior-addict: een hotelsuite. Inbegrepen: toegang tot het volledige complex, dag én nacht. En acht à twaalf man toegewijd personeel. De ultieme high, misschien, voor wie ervan droomt om om 3u48 's ochtends baljurken te passen met een coupe champagne in de hand.