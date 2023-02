Spaanse ontwerper Paco Rabanne sterft op 88-jarige leeftijd

Paco Rabanne, geboren als Francisco Rabaneda y Cuervo, stond bekend om zijn Space Age-esthetiek en bestseller parfums.

Zijn dood werd bevestigd door de Spaanse lifestylegroep Puig, die het modehuis en het parfumbedrijf Paco Rabanne beheert.

‘Zijn radicale, rebelse geest onderscheidt hem: Er is maar één Rabanne. Met zijn overlijden worden we opnieuw herinnerd aan zijn enorme invloed op de hedendaagse mode’, klinkt het bij José Manuel Albesa, voorzitter van de mode- en cosmetica-afdeling van Puig.

Paco Rabanne werd in de jaren zestig internationaal bekend. Hij trok zich in 1999 terug uit de modewereld en werd nog maar zelden in het openbaar gezien.

Plastic, fantastic

Hoewel hij het meest bekend staat om zijn metallic ensembles, presenteerde Rabanne in 1966 zijn eerste collectie uit plastics. Zijn debuutcollectie, getiteld ‘12 ondraagbare jurken in hedendaagse materialen’, deed de gemoederen hoog oplaaien in de Franse modepers. Het zette Rabanne op de kaart als ontwerper van de toekomst.

1967: Jane Fonda in de film ‘Barbarella’. De kostuums waren van de hand van Paco Rabanne – Getty Images © Getty

Ondanks dat zijn ontwerpen niet traditioneel te noemen zijn, zei hij tegen WWD: ‘Ik ben een van de meest klassieke modeontwerpers. Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy en Cardin zijn barok.’ Door zijn gebruik van alternatieve en industriële materialen werd Rabanne echter meer gezien als een futuristische mode-visionair dan als een klassieke designer.

Paco Rabanne Haute Couture Spring/Summer 1993 – Getty © Getty

In Amerika konden zijn ontwerpen gemaakt van experimentele materialen op meer enthousiasme rekenen. Van plastic evolueerde hij naar creaties uit metaal, papier, leder, knopen en bont. Hij kleedde sterren zoals Mia Farrow, Audrey Hepburn en Jane Fonda.

Rabanne was samen met André Courrèges en Pierre Cardin de bezieler van de Space Age mode uit de jaren zestig. De ontwerper was bezig met astrologie en het occulte. Hij beschreef zichzelf ooit als ‘een beetje een medium, een helderziende’. In een interview uit 1975 zei hij dat hij al sinds zijn achtste in magie gelooft. ‘Ik ben een Waterman, daarom ben ik op aarde, om de Derde Wereldoorlog te voorzien.’ Zijn oorlogsvoorspellingen kwamen uiteraard niet uit, maar zijn stempel drukken op de mode en voorzien hoe groot de impact van het internet op de retail zou worden deed hij wel met verve.