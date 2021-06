Het Belgische en sociale bedrijf Solid heeft eerlijke handwerkateliers in Peru, Kenia en India. De deco en mode-items die hier met veel zorg gemaakt worden, kan je in het weekend van 3 en 4 juli ontdekken tijdens een pop-upshop.

Eerlijke productie, liefde voor ambacht, duurzame materiaalkeuzes en empowering werkomstandigheden: Solid in een notendop. Het sociaal bedrijf werd opgericht door de ondernemersfamilie Verelst en heeft eerlijke handwerkateliers in Peru, Kenia en India. Solid maakt voornamelijk deco en mode op maat van merken of grote retailers, zoals AS Adventure, Simples, Casey Casey en LN Knits, maar het bedrijf heeft ook een eigen merk, met focus op unieke stuks.

Tijdens de pop-up kan je ontdekken wat de vakmensen in de Solidateliers in hun mars hebben. Van tapijten, kussens, poefs en gevlochten manden tot sjaals in alpaca- of merinowol, truien en kantha kimono's: er is voor elk wat wils. Alle producten zijn gegarandeerd 'handmade with love'.

Praktisch

3-4 juli van 10u tot 18u

Kortrijksesteenweg 697, Gent

solidinternational.be

Eventpagina op Facebook

