De Belgische mode heeft een internationale topreputatie. Toch kan een op de vijf Belgen geen label uit eigen land noemen. Tijdens de Week van de Belgische mode zetten we elke dag een Belgische ontwerper in de kijker. Vandaag: Sofie Ysewijn van Cos I Said So.

Het duurzame kinderlabel COS I SAID SO werd opgericht in 2016. Het ontwerp en de verkoop neemt oprichtster Sofie Ysewijn zelf voor haar rekening, de administratie en back office liggen in handen van collega en vriendin Julie. 'Het is een pittig tempo, maar het loopt vlot met ons tweetjes.'

DE FILOSOFIE VAN COS I SAID SO

'Ik heb altijd in de modesector gewerkt en droomde van een eigen merk. Toen ik mama werd, groeide het idee om er een kinderlabel van te maken. Ik ben me er bewust van dat mensen niet per se op een nieuw kledingmerk zaten te wachten. Er zijn al zoveel kleren op onze aardbol. De reden dat ik er toch mee startte, is omdat ik voor mijn zoontjes niet helemaal vond wat ik zocht. Bij kinderkleding vind ik het heel belangrijk dat de prijs-kwaliteit goed zit, dat het duurzame materialen zijn, dat je het gemakkelijk kunt wassen en dat het speels is, maar niet kinderachtig. Te gestileerde looks voor kinderen zijn niet praktisch. Ze moeten echt kind kunnen zijn in hun outfits. Daarom kies ik voor biokatoen: dat is gemakkelijk in onderhoud en veelzijdig.

De boodschap achter de kleding verschilt per collectie, maar is toch steeds geënt op dezelfde wortels. Zelf ben ik opgegroeid in de jaren tachtig, een tijdperk waarin het internet en schermen onze levens nog niet hadden overgenomen. Soms denk ik dat wij de laatste generatie zijn geweest die écht kind konden zijn. De wereld is enorm veranderd en de druk op kinderen ligt vandaag erg hoog. Vroeger dacht je als kind niet na over hoe je eruitzag op foto's. Nu worden ze de hele tijd geconfronteerd met hun eigen uiterlijk doordat foto's digitaal de wereld worden ingestuurd. Alles is een race of een wedstrijd geworden. Ik probeer aan de hand van m'n tekeningen en teksten een houvast te bieden in die snel veranderende maatschappij. Laat kinderen genieten van hun kindertijd en gewoon zichzelf zijn.'

GOEDE RAAD

'Trust the timing of your life. Dat geldt echt voor alles: leef in het nu en doe wat je kunt doen op dit moment, op het ritme dat voor jou klopt. Soms lukt iets niet omdat de timing niet goed zit, niet omdat je niet hard genoeg je best hebt gedaan. Ik heb dit zelf echt moeten ontdekken en leren. Toen ik van mijn tweede zoontje was bevallen, ging ik onmiddellijk terug werken. Dat was bij nader inzien geen goed idee. Ik had een keizersnede gehad en had net een nieuwe baby, dat vraagt tijd. Het was achteraf gezien een wake-up call. Soms moet je durven denken "en nu kan al de rest ontploffen". Het is niet simpel om die mindset aan te leren, maar het gaat je echt vooruit helpen. Ik zit boordevol ideeën en energie, maar dat kan ook fataal zijn. Daarom probeer ik alles wat ik wil doen op een rustige manier aan te pakken. Dat lukt me niet altijd hoor, maar ik doe m'n best! (lacht). Niet alles moet vandaag klaar zijn, sommige dingen kunnen ook morgen.

Een tweede gouden raad: blijf trouw aan jezelf. Authenticiteit is echt heel waardevol. Laat je niet in een keurslijf stoppen, maar doe het op je eigen manier. Jezelf verloochenen komt uiteindelijk toch als een boemerang terug in je gezicht.'

UPS & DOWNS

'Creatief bezig zijn vind ik het allerleukst aan werken in de mode. Ook de feedback van mijn klanten kan me gelukkig maken. Ondertussen heb ik een hele bende trouwe volgers en dat doet me enorm veel plezier. Ik word super blij als ze me foto's sturen van hun kinderen in mijn creaties.

Het ritme in de mode ligt wel enorm hoog en dat is soms behoorlijk intens. Het is een sneltrein waar je op springt en niet meteen weer af kan. Als zaakvoerder ben je enerzijds de bestuurder, maar anderzijds hang je vaak genoeg ook wat te bengelen aan het dak terwijl de trein voortraast (lacht). Je moet om kunnen met teleurstellingen en telkens terug enthousiast recht krabbelen. Werken in de mode brengt heel wat risico's met zich mee. Dat is zwaar, maar het houdt me ook bij de les en ik geniet ergens ook wel van de rush. Op tijd en stond op de rem gaan staan om te rusten is natuurlijk wel essentieel. Anders hou je het niet vol.'

IN HET KORT: SOFIE YSEWIJN Shopt... 'Niet zo vaak in fysieke winkels, omdat ik er helaas geen tijd voor heb. Ik hou het meest van belevingswinkels, concept stores die aan elk detail hebben gedacht. Door die totaalbeleving worden al je zintuigen geprikkeld. Ik denk dat dit de reden is dat zo'n soort winkels overleven. Ik ben ervan overtuigd dat je moet kiezen tussen een simpel kwalitatief concept, zoals de perfecte frieten met mayonaise, of echt alles erop en eraan. Halfslachtige concepten werken niet. Er moet een ziel inzitten. Als ik de tijd vind, shop ik in Antwerpen graag in de straten van de Wilde Zee, de Volkstraat, Steenhouwersvest en de Kloosterstraat. Je vindt er mooie modeboetieks, leuke designwinkels en vintage shops. Een ideale combinatie dus.' Wordt geïnspireerd... 'Door rond te wandelen en alles in me op te nemen. Ik hou van de impulsen die ik krijg en sla ze op in mijn hoofd. Ook neem ik veel foto's en noteer ik wat me inspireert. Er staan constant tabbladen open in m'n hoofd (lacht). Vermoeiend, maar wel heel handig bij het creëren van een nieuwe collectie.' Vindt rusten.... 'Niet evident. Ik kan me niet zo gemakkelijk ontspannen. Van de typisch relaxactiviteiten, zoals een bad nemen of aan yoga doen, word ik al snel zenuwachtig. Een retraite om "jezelf terug te vinden" zegt mij niets. Ik ben mezelf ook helemaal niet kwijt. Geef mij maar de banale dingen des levens om m'n hoofd leeg te maken. Van groenten snijden tot tuinieren. Repetitieve handenarbeid werkt het best. Ook uitgaan vind ik erg ontspannend. Dat we dus maar snel verlost zijn van corona!' Hecht belang aan.... 'Grenzen afbakenen en zeggen wat je denkt. Ik ben heel open en eerlijk. Niet iedereen heeft dat graag, maar ik vind niets zo energieslorpend als rond de pot draaien. Wanneer mensen vragen hoe het met anderen gaat, verwachten ze meestal "goed" als antwoord. Eigenlijk is dat toch gek? Met wie gaat het nu 100 procent van de tijd goed? Zeg liever wat je dwarszit, dat lucht op. Ik ben erg rechtdoorzee: dat is misschien niet altijd een walk in the park, maar je weet wel wat je aan me hebt. ' Kijkt met plezier naar... 'Verschillende soorten architectuur. Ik hou zowel van modernistische gebouwen als de Handelsbeurs van Antwerpen. Het moet gewoon kloppen.' Gaat in eigen land graag op citytrip naar.... 'Gent. Het is daar super gezellig.' Luistert naar.... 'Deep house, oude klassiekers of een commerciële ballad. Ik sta voor veel open. Ik luister ook altijd aandachtig naar de teksten van nummers.' Is een verzamelaar van.... 'Alles wat mooi is. Ik ben echt een marketingslachtoffer. Als het mooi gepresenteerd wordt, ben ik een vogel voor de kat en wil ik het hebben.'

