Wat? De Garmin Fenix 6X Pro Solar (899,99 euro) Bijzonderheden? Dit is een smartwatch voor sportfanaten die er graag opuit trekken. De batterij gaat tot 14 dagen mee. Dankzij de speciale lens met Solar Charging-technologie wordt de batterij bij blootstelling aan de zon zelfs nog een beetje extra opgeladen. Op dit multisporthorloge kun je notificaties van je gsm ontvangen, heb je wifi, toegang tot je muziekapps en beschik je over gps en voorgeladen kaarten. Ook betalen is mogelijk via Garmin Pay. Plus? Dit is het ideale trainingshorloge. Meten is weten: niet alleen wordt je hartslag gemeten (zelfs onder water), maar ook je maximale zuurstofopnamevermogen, de zuurstofsaturatie van je bloed, je stressniveau en slaapmonitoring. Op basis van al deze gegevens kun je de energiereserves van je lichaam optimaliseren. Met dit horloge kun je je trainingssessies niet alleen bijhouden, maar ook verbeteren. Min? Het horloge oogt erg robuust en heeft de weinig subtiele look van een sporthorloge. De smartwatchfuncties zijn beperkt, maar alle sporthorlogemogelijkheden onder de knie krijgen vergt enig studiewerk. Wat? De Samsung Galaxy Watch 3 (429 euro) Bijzonderheden? Deze smartwatch is vermomd als een klassiek horloge, inclusief leren bandje. Het toestel monitort de gezondheid minutieus en is zo slim dat het de belangrijkste functies van je telefoon vervangt. Je kunt kiezen tussen meer dan 120 verschillende binnen- en buitensporten. Plus? Met slechts twee knoppen en een eenvoudig draaiwiel is het besturen van het horloge een fluitje van een cent. Ook de connectie met de smartphone en bluetoothoortjes verloopt vlekkeloos. Na elke jogsessie geeft het toestel een overzicht van de gebruikelijke statistieken, zoals snelheid en afstand, maar ook van de kwaliteit van je beweging. Spierpijn en een afwijkende looptechniek worden gesignaleerd, wat handig is voor blessuregevoelige sporters. Min? Het leren bandje oogt erg elegant, maar is niet altijd even praktisch tijdens het sporten. In de gym monitort het horloge de hartslag perfect, tijdens het joggen valt die af en toe weg. Om je statistieken live te bekijken, moet je erg enthousiast met je arm zwaaien om het scherm te doen oplichten. Een probleem dat in de toekomst hopelijk met een softewareupdate verholpen wordt. Wat? De Huawei GT 2 (199 euro) Bijzonderheden? Dit is een fitnesstracker op steroïden waarvan de batterij zo'n twee weken kan meegaan. Een grote troef ten opzichte van de concurrentie, die om de twee à drie dagen een oplaadbeurt nodig heeft. Er zijn iets minder work-outopties dan bij de andere twee geteste horloges, maar ze zijn wel gedetailleerd. Zo heb je bijvoorbeeld dertien verschillende looptrainingen om uit te kiezen. Plus? Het horloge wordt geleverd met een sportief en een metalen bandje: praktisch en hygiënisch. Het is mooi, licht en eenvoudig en de bijbehorende app is zeer duidelijk. Functies als 'zaklamp' en 'vind je telefoon' zijn handig, net zoals de lange batterijduur. De stappenteller en hartslagmetingen zijn accuraat en constant, de gezondheidstips verrassend nuttig. Min? Dit toestel vervult probleemloos de wensen van de gemiddelde sporter, maar is niet heel slim. Je kunt telefoneren en meldingen monitoren, maar om berichten te beantwoorden heb je toch gewoon je telefoon nodig. Verder kun je er geen apps van derden op installeren, zoals Spotify of Instagram. Muziek moet je eerst opslaan op je horloge voor je het kunt afspelen via bluetooth: een omslachtige procedure.