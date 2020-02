Negen Belgische ontwerpers gaven dit seizoen een show in Parijs of Milaan om hun lente-zomercollectie voor te stellen. Knack Weekend zat op de eerste rij.

Christian Wijnants

Christian Wijnants laat zich meevoeren door de indrukken en ontmoetingen die ontstaan op verre reizen. De invloed van de Afro-Amerikaanse kunstenaar en schilder Henry Taylor, die in zijn oeuvre een dialoog voert tussen de continenten, komt tot uiting in een opvallend kleurenpalet. De ontwerper innoveert dit seizoen met een print van noppenfolie, handgeschilderd en gestempeld in het eigen atelier. De supersize sequins nemen haast dierlijke proporties aan. We zien utilitaire boilersuits en slimme shorts, maar ook passe-partoutjurken en -rokken. 'Het idee ontstond aan het begin van het seizoen. Ik voelde dat ik nood had aan overdaad, exuberantie, volume en fun! Ik was aangetrokken tot de jaren tachtig en negentig, tot couture, tot schoonheid, en tot het plezier van je op te kleden. Ik realiseerde me al snel dat al die wegen naar de wereld en het werk van Christian Lacroix leiden. Dus dacht ik: waarom bel ik hem niet gewoon op en vraag ik hem niet of hij de uitdaging wil aangaan om samen met mij een collectie te ontwerpen? Ik was zo blij dat hij onmiddellijk ja zei.' (Dries Van Noten, backstage) Hij houdt van falbala's, kant, achttiende-eeuwse merveilleuses en ultrahedendaagse meisjes. De ontwerper, volwassener dan ooit en nu ook artistiek directeur van het huis Azzaro, onthult zijn fascinatie voor couture, zijn ongeëvenaarde hand, zijn liefde voor constructie. Zorgvuldig herdefinieert hij wat maatwerk is en durft hij satijn, linnen en geraffineerde zijde te gebruiken. Blikvanger van de collectie zijn de zonnebrillen met het monogram OT, ontwikkeld samen met het in Los Angeles gevestigde Franse label Jacques Marie Mage. Sébastien Meunier haalde zijn inspiratie voor de lente-zomercollectie van het Antwerpse modehuis uit een concert van noise artist Lingua Ignota. Zij transformeerde Dolly Partons Jolene tot een hartverscheurende klaagzang. Hij maakte van haar de vaandeldrager van een sensuele kleermakerij. Met zuivere sneden, in een brutaal punkzwart en met opgestikte steken die de fragiele huid iets poëtisch geven. Gedragen op de beroemde iconische gebogen hak van Ann Demeulemeester, die 25 jaar geleden voor het eerst verscheen. ' Your beauty is beyond compare.' Anthony Vaccarello houdt ervan om het verleden en het heden in laagjes over elkaar te leggen. Dat is niet vreemd voor een huis als dit, gesticht door de heer Saint Laurent, die de twintigste eeuw markeerde met een smoking en Russische of Roemeense collecties. Het waren deze collecties die de ontwerper hebben geïnspireerd toen hij mode studeerde aan La Cambre. Vaccarello brengt een geïnspireerd eerbetoon aan de door Jeanloup Sieff gefotografeerde Charlotte Rampling en aan de chique fantasie van Loulou de la Falaise. Zijn muzen wandelen door de lichtstad, in strakke jurken, zo glimmend als asfalt na de regen. De herinnering aan een roadtrip door Arizona en Utah hoeft niet uit te monden in een letterlijke cowgirl-look, het kan ook subtiel. Cédric Charlier contrasteert denim en satijn, waagt zich aan franjes, Engels borduurwerk en plooien en vervormt prints van kasjmier, schetsen van wilde distels en andere motieven, geïnspireerd op ' l'heure bleue' en de bic art die Jan Fabre dierbaar is. Haider Ackermann staat bekend om zijn sensuele, androgyne stijl. Sinds vorig jaar geeft hij daarom nog maar één show per seizoen: voor mannen en vrouwen samen. Voor deze collectie legt hij de focus op het middel, met leren riemen rond het middenrif of - zoals hij dat in zijn beginjaren wel vaker deed - een casual geknoopte jas rond de heupen. Opvallend zijn ook de gekleurde plissébanden die de designer om de vrouwelijke torso knoopt en wikkelt. De stijl doet denken aan die van Madame Grès, maar dan naakter. De topjes, die meer weg hebben van linten, zijn enkel geschikt voor durvers. De lente-zomercollectie van Glenn Martens voor Y/Project, waarvan hij al zes jaar artistiek directeur is, is een ode aan de vrouwelijke veelzijdigheid. Onder de bogen van de Pont Alexandre III in Parijs, een indrukwekkende constructie uit de belle époque, mixt Martens historische referenties met architectonische volumes die zwierig om het lichaam vallen. Zijn dramatische avondjurken, elk seizoen weer een hoogtepunt, lijken recht uit de middeleeuwen of het tijdperk van de Tudors te komen. Na twaalf jaar shows tijdens London Fashion Week trokken Peter Pilotto en Christopher De Vos dit seizoen voor het eerst naar Milaan. Het duo, dat elkaar leerde kennen aan de Modeacademie van Antwerpen, noemde het een logische volgende stap. 'Al onze stoffen worden in Italië gemaakt, een deel van onze productie gebeurt er en we werken sinds kort samen met een Italiaanse lederwarenfabrikant.' Peter Pilotto toonde dit seizoen een meer utilitaire, alledaagse look. De all-overprint en mix van stoffen voegde een optimistische, zonnige en lichtjes overdreven vibe aan de collectie toe, trouw aan het DNA van het merk.