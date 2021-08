Het Amerikaanse modemerk O'Neill gaat, vrij letterlijk, in zee met de Portugese schoenenfabrikant Zouri voor de lancering van een eco-friendly sneakerlijn waarin plastic afval uit de oceanen verwerkt is.

De twaalf nieuwe modellen werden gedesignd in Antwerpen, de productie gebeurt in Portugal. Wij spraken met Dimitri van Leuven, CEO van Brandplus Group, over de toekomst van hun gerecycleerde mode.

De twaalf nieuwe modellen werden gedesignd in Antwerpen, de productie gebeurt in Portugal. Wij spraken met Dimitri van Leuven, CEO van Brandplus Group, over de toekomst van hun gerecycleerde mode.'Zouri is een innovatief eco-vegan schoenenmerk, dat als missie heeft om de oceanen te beschermen. Het was dus eigenlijk vanzelfsprekend dat de twee bedrijven de handen in elkaar slaan. De nieuwe collectie, die uit 12 modellen bestaat, is gemaakt met plastic afval dat werd verzameld op Portugese stranden. De komende twee jaar verwachten we dat we samen 50 ton plastic afval uit de oceanen zullen halen.''Wel, Jack O'Neill, de surfer die het merk op poten zette, bekommerde zich al decennia geleden om de oceanen. Sinds de jaren '80 om precies te zijn, nog voor sprake was van plasticvervuiling. Toen lanceerde hij programma's om het probleem rond afval in de oceanen aan de kaak te stellen. Het merk steunde bijvoorbeeld beach cleanups in Californië.''We gaan er geen doekjes om winden. We claimen absoluut niet dat wij ecogewijs helemaal impactvrij zijn. Niet al onze producten bestaan uit honderd procent gerecycleerde materialen. Voor kleren, zoals onze boardshorts, lukt dat bijvoorbeeld wel. Maar voor footwear is het tricky: een schoen bestaat uit meerdere stoffen en materialen. Het is quasi onmogelijk om volledig gerecycleerde sneakers te produceren. Ik ben het alleszins nog nergens tegengekomen.''Dat hopen we. Daarom leggen we de lat steeds hoger voor onszelf. Zeventig jaar na de oprichting van het bedrijf bindt O'Neill meer dan ooit de strijd aan tegen plastic in de oceanen. Dat is ook het doel van de O'Neill Blue Collection. Die Blue-producten staan helemaal in het teken van duurzaamheid en circulariteit. Ze moeten minstens veertig proecnt duurzame materialen bevatten. Het doel is dat in 2025 alle kleding het O'Neill Blue-label draagt.''Neen, dat niet. In gerecycleerde schoenen vind je alle onderdelen terug van een gewone paar schoenen. Het enige verschil, is dat de productie van recycled schoenen doorgaans duurder is. En dat heeft een impact op de verkoopprijs. Al willen we onze klanten niet wegjagen door torenhoge prijzen, we proberen het dus zo concurrentieel mogelijk te houden. Zo schommelen de prijzen doorgaans tussen de 110 en 130 euro.'