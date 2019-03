Shoppen we in de toekomst allemaal op Instagram?

Instagram, de foto- en videodeel-app van Facebook maakt het voor Amerikaanse gebruikers mogelijk om producten te kopen zonder de app te verlaten. Het socialemedia-netwerk pakt in de VS uit - voorlopig nog in testfase - met een Checkout-functie: één klik op het product en je kan je maat en kleur kiezen, waarna je meteen kan afrekenen.

Shoppen via Instagram is niets nieuws, al moesten gebruikers tot heden altijd een omweg maken. Zo'n jaar geleden introduceerde Instagram shop-posts. Sindsdien krijgen gebruikers gerichte advertenties te zien in hun feed, inclusief de naam en de prijs van het product. Wie dan effectief wilde overgaan tot kopen, moest echter nog doorklikken naar de e-shop van de aanbieder.

Met de nieuwe Check-out functie is dat verleden tijd. Voor velen klinkt deze nieuwe toevoeging als muziek in de oren, maar critici vrezen dat Instagram te commercieel wordt en dat dit net zal leiden tot minder klantbetrokkenheid.

Fons Van Dyck, communicatiespecialist en trendwatcher bij BBDO, stelt dat het vooral afwachten is hoe gebruikers hierop reageren.

'Veel zal afhangen van de dosering. Wordt het te veel, dan is de kans reëel dat mensen afhaken. Instagram zal goed moeten nadenken over hoe ze de klant benaderen en kijken hoe die reageert. Hoe dan ook, moet Instagram wel ergens zijn inkomsten vandaan halen. Niets is gratis in het leven en dat is een illusie die nog steeds leeft bij de mensen.'

'Een optie die Facebook mogelijk zal overwegen is het aanbieden van een betalend model, net zoals we dat zien bij Spotify. Gebruikers hebben twee keuzes: of ze blijven de diensten gratis gebruiken en ontvangen gerichte reclame - ten koste van hun privacy - of ze betalen maandelijks een bedrag aan Instagram om al die commerciële diensten te omzeilen.'

Nu rijst de vraag in welke mate concurrenten als Amazon en Google dit allemaal zullen ervaren. Door de toevoeging van de Checkout-functie, die het toelaat om vanuit de app zelf te kopen, ligt de drempel voor de consument namelijk veel lager.

'Het zal een bikkelharde strijd worden tussen de grote spelers', voorspelt Van Dyck. 'Tot heden had Amazon een monopolie in online verkoop, maar daar komt nu mogelijk verandering in. Ook Google zal het voelen, nu er steeds minder consumenten naar de zoekmachine zullen gaan om een (web)winkel te vinden waar een kledingstuk te koop is.'

Influencers blijven, volgens van Dyck, een belangrijke schakel in het koopproces. 'Ondanks dat ze nooit expliciet zeggen: 'Koop dit product', zorgen ze wellicht voor een veel hogere conversie. Zeker nu consumenten niet meer hoeven te zoeken naar een externe webshop waar het product dat influencers promoten verkocht wordt.'