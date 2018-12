Shoppen voor durvers: acht Gentse projecten van moedige ondernemers

Het centrum van Gent is een nieuwe mooie multimerkenboetiek voor de modebewuste vrouw rijker. De ervaren fashionista Anne Depoorter (ze werkte jarenlang in de modeboetieks Anvers in Brugge en Seven in Knokke) opende afgelopen voorjaar haar eigen zaak Numéro A in een smaakvol ingericht pand in de Vlaanderenstraat. Uit het uitgebreide high-end merkenaanbod (Roseanna, 3.1 Phillip Lim, Ganni, Ulla Johnson, Jérôme Dreyfuss, ...) maakt Anne haar persoonlijke selectie zodat haar boetiek een uitgesproken signatuur draagt.

