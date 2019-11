Shoppen is meer dan kopen: acht fijn adressen in Gent

Shoppen is zoveel meer dan kopen. Het is genieten van de gezelligheid die in de winkels hangt, proeven van de passie waarmee ondernemers hun zaak voortstuwen, elke dag opnieuw. En in deze koudste periode van het jaar hangt de warmste sfeer in de verleidelijke boetieks van Gent. Acht fijne adressen die een bezoek meer dan waard zijn.

Umber & Smoke © Foto's Wouter Van Vaernbergh

Wat? Muchwow is een nieuwe giftshop in het Patershol, volgestouwd met onweerstaanbare Japanse hebbedingen en gadgets.

...

