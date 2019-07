Zomer in Knokke-Heist: de zon schijnt en de winkeldeuren staan wijd open. Met onze selectie van oude en nieuwe adressen is zelfs de snelste shopper enkele dagen zoet.

35 jaar na de opening is multimerkenboetiek Business Fashion niet meer weg te denken uit de badstad. Vertrouwde modenamen als Armani, Versace JC en Liu.Jo prijken naast merken als Princess Goes Hollywood, Cambio en Blu Bianco. Mixen en matchen is de boodschap, al dan niet met hulp van het winkelpersoneel.

