In Gent schakelt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) gemeenschapswachten in om bezoekers in het winkelwandelgebied te sensibiliseren over de nieuwe mondmaskerverplichting. Dat is beslist na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad.

Gent had al vroeg een mondmaskerplicht ingevoerd op markten en foren, maar neemt extra maatregelen om het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte uit te breiden. De Oost-Vlaamse stad blijft voorlopig gespaard van een opstoot in nieuwe coronabesmettingen. 'Maar we moeten heel alert en waakzaam blijven', zegt De Clercq.

Drukke assen

Er worden gemeenschapswachten aangesteld die mensen zullen sensibiliseren, voornamelijk op de drukke as Veldstraat - Korenmarkt - Lange Munt. Het centraal winkelwandelgebied en de schakelstraten worden aangeduid als drukbezochte plaats waar de mondmaskerplicht geldt. Het centraal winkelwandelgebied betreft het gebied van de Zuid, met o.a. de Vlaanderenstraat, tot aan het Gravensteen, en van de Kouter tot aan de Vrijdagsmarkt. Schakelstraten zijn straten die niet tot het kernwinkelgebied behoren, maar waar wel sprake is van drukte. Het gaat om de Wondelgemstraat, Bevrijdingslaan, Dampoortstraat en de Dendermondsesteenweg.

De stadsdiensten volgen de situatie op en bekijken welke extra plaatsen aangeduid moeten worden als zone waar een mondmaskerverplichting geldt. 'We rekenen op alle Gentenaars en bezoekers om dit heel nauwgezet na te leven', zegt De Clercq. Die geeft nog aan dat het belangrijk is 'dat we de maatregelen nu verder aanscherpen.'

